Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh mở cửa lại chính phủ sau 43 ngày “tê liệt”

(GLO)- Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành đạo luật tái cấp ngân sách cho chính phủ liên bang, chính thức khép lại đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ.

Sáng 13-11 theo giờ Việt Nam (tức tối 12-11 theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật chi tiêu, cho phép Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau quãng thời gian đóng cửa lâu nhất trong lịch sử, kéo dài 43 ngày.

Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật cấp ngân sách chính phủ vào tối 12-11. Ảnh: AP

Hành động của Tổng thống Donald Trump diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hạ viện thông qua dự luật tái khởi động chương trình hỗ trợ lương thực bị gián đoạn, trả lương cho hàng trăm ngàn nhân viên liên bang và khôi phục hệ thống kiểm soát không lưu.

Tổng thống Trump đã ký thông qua dự luật tại Phòng Bầu dục, nơi ông quy trách nhiệm về việc chính phủ phải đóng cửa cho các nghị sỹ Dân chủ, trong khi xung quanh ông là các nhà lập pháp và quan chức đảng Cộng hòa.

Trước khi đặt bút ký, ông nêu rõ: “Hôm nay chúng ta gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ".

Đây là dự luật ngân sách đã được Thượng viện thông qua trước đó. Sau khi vượt ải Hạ viện, dự luật được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tối 12-11 (giờ địa phương), theo Nhà Trắng. Ông Donald Trump đã gọi dự luật này là một "chiến thắng rất lớn".

Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói hỗ trợ này với tỉ lệ phiếu 222-209, với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump phần lớn giúp Đảng Cộng hòa đoàn kết trước sự phản đối kịch liệt từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện.

Đạo luật mới cho phép duy trì mức chi tiêu của năm tài khóa 2025 cho đến ngày 30/1/2026, nhằm tạo thêm thời gian cho Quốc hội đàm phán một đạo luật ngân sách dài hạn cho năm tài khóa 2026.

Khoảng 670.000 công chức phải nghỉ việc tạm thời sẽ được trở lại làm việc và số lượng tương đương bị buộc làm không lương, trong đó có hơn 60.000 nhân viên kiểm soát không lưu và an ninh sân bay, sẽ được trả bù lương đầy đủ.

Chính phủ cũng sẽ khôi phục việc làm cho các nhân viên bị sa thải trong thời gian đóng cửa, trong khi hoạt động hàng không cũng dần trở lại bình thường sau thời gian bị đình trệ trên toàn quốc.

Đạo luật cũng đảm bảo chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) - trợ cấp thực phẩm cho hơn 42 triệu người Mỹ có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập - tiếp tục được tài trợ đến tháng 9. SNAP giúp các cá nhân và hộ gia đình đủ điều kiện có thể mua thực phẩm thiết yếu thông qua thẻ thanh toán điện tử.

Ngoài ra, đạo luật cũng đảo ngược kế hoạch sa thải nhân viên liên bang đồng thời trả lương bù họ cho quãng thời gian nghỉ việc bắt buộc.

Theo AP, ngay cả khi chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ diễn ra, hầu như không ai trong Quốc hội hài lòng. Đảng Dân chủ đã không đạt được các điều khoản bảo hiểm y tế mà họ yêu cầu bổ sung vào thỏa thuận chi tiêu.

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa cũng không thoát khỏi sự chỉ trích, theo các cuộc thăm dò và một số cuộc bầu cử cấp bang cũng như địa phương diễn ra không mấy thuận lợi cho đảng của họ.

Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ lần này đã kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính đợt đóng cửa gây thiệt hại khoảng 14 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.