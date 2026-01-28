Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 28-1, Tiến sĩ Vipra Pandey - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn.

d23842fe209daec3f78c.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.D

Tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn đã trao đổi các nội dung liên quan đến thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; trao đổi học thuật và chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Quy Nhơn và các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu của Ấn Độ.

Hai bên thống nhất về các hoạt động hợp tác, như: chương trình Immersion (trao đổi sinh viên và giảng viên nhằm tăng cường trải nghiệm học thuật, nâng cao năng lực hội nhập); chương trình hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn cho giảng viên, cán bộ và chuyên gia); workshop về trí tuệ nhân tạo với sự tham gia của các viện công nghệ Ấn Độ…

tong-lanh-su-quan-an-do-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-quy-nhon.jpg
Khánh thành Góc Ấn Độ tại Thư viện Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Dịp này, hai bên cũng đã tiến hành khánh thành Góc Ấn Độ tại Thư viện Trường Đại học Quy Nhơn. Góc Ấn Độ được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại cùng nguồn học liệu phong phú về lịch sử, văn hóa và triết học Ấn Độ; góp phần thúc đẩy nghiên cứu, trao đổi học thuật và mở rộng hiểu biết đa văn hóa cho sinh viên trong bối cảnh giáo dục hiện đại.

