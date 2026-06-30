Tin thế giới sáng 30-6: 108 tàu đi qua eo Hormuz trong 3 ngày

(GLO)- 108 tàu đi qua eo Hormuz trong 3 ngày; Iran chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ; Ukraine tấn công loạt trung tâm chỉ huy và hậu cần Nga; Chạy đua tìm kiếm người mất tích sau 5 ngày động đất kép ở Venezuela... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-6.

108 tàu đi qua eo Hormuz trong 3 ngày

Bất chấp căng thẳng leo thang trên thực địa giữa Mỹ và Iran, lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn được duy trì, thậm chí có xu hướng cải thiện.

Theo dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế do MarineTraffic công bố tối 29-6, trong 3 ngày từ 26-28/6, có tổng cộng 108 tàu hàng đã đi qua eo biển Hormuz. Trong số này, có nhiều tàu dầu, tàu chở container và tàu chở khí hóa lỏng.

Tàu hàng và tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Về luồng lưu thông, dữ liệu cho biết, có 39 tàu đi theo tuyến do Oman chỉ định, 37 tàu đi theo phân luồng của Iran. 23 tàu được xếp loại không xác định luồng đi và 7 tàu sử dụng tuyến lưu thông của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Tuy nhiên, quốc tịch và lượng hàng hóa mà các tàu chở theo, không được đề cập.

Theo giới phân tích, việc có tới hơn 100 tàu đi qua eo biển Hormuz trong giai đoạn căng thẳng gia tăng, là dấu hiệu cho thấy các chủ tàu đang hành động mạo hiểm. Bởi từ ngày 26 đến 28-6, Hải quân Mỹ và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã mở nhiều cuộc tập kích nhằm vào nhau. Đụng độ khởi nguồn từ vụ 2 tàu hàng bị tập kích tại eo biển Hormuz, trên tuyến lưu thông do Oman chỉ định, lần lượt vào chiều 25-6 và chiều 27-6.

Iran chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ

Tehran một lần nữa khẳng định chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Washington, bất chấp những tuyên bố từ phía Mỹ về khả năng khởi động vòng đối thoại mới.

Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đưa ra đêm 29-6. Ông Baqaei nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay của Iran là tập trung triển khai Bản ghi nhớ đã ký với Mỹ, thay vì xúc tiến giai đoạn đàm phán mới về thỏa thuận chính thức cuối cùng.

Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6-4-2026. Ảnh: AP

Theo ông, Iran sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc thảo luận nào với Mỹ trong những ngày tới. Thay vào đó, nước này sẽ cử một đoàn đàm phán kỹ thuật tới Qatar trong tuần này để trao đổi với các nhà trung gian về việc thực thi Bản ghi nhớ.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng bác bỏ thông tin vòng đàm phán kỹ thuật mới giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Doha trong ngày 30-6.

Các tuyên bố từ phía Iran được đưa ra chỉ ít giờ sau khi người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump sẽ tới Doha để tiến hành đối thoại cấp cao với Iran, song song với các cuộc thảo luận kỹ thuật giữa hai bên trong ngày 30-6.

Ukraine tấn công loạt trung tâm chỉ huy và hậu cần Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 29-6 tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã tấn công 3 cây cầu, một kho hậu cần quân sự, nhiều trung tâm chỉ huy máy bay không người lái và các cơ sở thông tin liên lạc quân sự trong một loạt các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào Nga.

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố, các cuộc tấn công được thực hiện "nhằm làm giảm tiềm lực quân sự và kinh tế của Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng Ukraine đã tấn công một cây cầu đường bộ gần Novoazovsk ở tỉnh Donetsk và hai cây cầu đường sắt ở tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine. Lực lượng Nga sử dụng các cây cầu này để vận chuyển binh lính, vũ khí, đạn dược và các vật tư quân sự khác ra mặt trận.

Ukraine cũng xác nhận tấn công một kho hậu cần của Nga gần Novosvitlivka ở tỉnh Lugansk.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào 3 trung tâm chỉ huy máy bay không người lái của Nga gần Huliaipole (Zaporizhzhia), Tyotkino (Kursk) và vùng Bakhmut (Donetsk), cũng như một trung tâm chỉ huy tác chiến điện tử gần Velyka Novosilka.

Chạy đua tìm kiếm người mất tích sau 5 ngày động đất kép ở Venezuela

Năm ngày sau trận động đất kép tàn khốc, Venezuela vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát.

Số người thiệt mạng đã tăng lên 1.719 người, hơn 5.000 người bị thương, hàng nghìn người khác vẫn mất tích và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày một nghiêm trọng hơn.

Lực lượng cứu hộ Pháp sử dụng thiết bị ghi hình để khảo sát một tòa nhà bị hư hại sau động đất tại bang La Guaira, Venezuela, ngày 29-6. Ảnh: Reuters

Giữa lúc "thời gian vàng" cho công tác cứu hộ đã qua, những phép màu vẫn xuất hiện. Ngày 29-6, một thanh niên 21 tuổi đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát sau 106 giờ mắc kẹt, tiếp thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình vẫn đang ngóng chờ tin người thân. Chính quyền Venezuela khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi không còn cơ hội cứu sống các nạn nhân.

Theo chính phủ Venezuela, hơn 30 quốc gia đã cử lực lượng tham gia chiến dịch cứu hộ với hàng nghìn nhân viên cứu nạn, chó nghiệp vụ cùng nhiều thiết bị chuyên dụng.