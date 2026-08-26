Tin thế giới sáng 26-8: Nga - Ukraine tiếp tục tấn công gây sức ép lẫn nhau

(GLO)- Ukraine nhận tên lửa Patriot; Nga - Ukraine tiếp tục tấn công gây sức ép lẫn nhau; Mỹ tuyên bố rà phá toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz; Canada áp thuế trả đũa nhắm vào hàng hóa của Mỹ là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-8.

Ukraine nhận tên lửa Patriot

Ukraine vừa nhận thêm một lô tên lửa Patriot, nhưng Tổng thống Zelensky cho biết số đạn đánh chặn mới vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phòng không cấp bách của Kiev.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Trong cuộc gặp các đại diện truyền thông cùng Tổng thống Estonia Alar Karis ngày 25-8, ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đã nhận được xác nhận về một số hệ thống phòng không Crotale và tên lửa dành cho các hệ thống này. Chúng tôi cũng nhận được tên lửa AIM, loại được sử dụng để đánh chặn tên lửa của đối phương. Và một ít tên lửa Patriot nữa đã được chuyển tới”.

Tổng thống Ukraine không công bố số lượng tên lửa Patriot được bàn giao. Theo ông Zelensky, Ukraine cũng đã nhận được xác nhận từ Anh về việc sản xuất tên lửa tầm xa SCALP.

Ông cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xác nhận việc “gỡ vướng” đối với tên lửa SCALP cũng như các giấy phép cần thiết để tiến hành sản xuất.

Nga - Ukraine tiếp tục tấn công gây sức ép lẫn nhau

Trong ngày 25-8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự và hậu cần của Ukraine. Cụ thể, quân đội Nga cho biết đã đánh trúng một tàu chở hàng tiếp tế quân sự tại cảng Pivdennyi ở tỉnh Odessa, miền nam Ukraine, Reuters đưa tin.

Trung tâm thương mại tại thành phố Dnipro, Ukraine hư hại do bị không kích vào ngày 25-8. Ảnh: Reuters

Trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow nêu thêm các lực lượng nước này đã tập kích các nhà máy công nghiệp quốc phòng, kho đạn dược, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông, cũng như các địa điểm chuẩn bị phóng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo, đồng thời đánh chặn 460 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Ở chiều ngược lại, lực lượng Ukraine cũng đẩy mạnh các chiến dịch tập kích sâu vào các khu vực do Nga kiểm soát. Phía Kyiv tuyên bố trong ngày 24 - 25.8, quân đội đã đánh trúng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga tại tỉnh Luhansk và bán đảo Crimea.

Mỹ tuyên bố rà phá toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25-8 tuyên bố toàn bộ thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz đã được phá hủy hoặc rà phá.

Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo Iran không được tiếp tục rải thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Mỹ, Iran đã được thông báo rằng bất kỳ tàu hoặc phương tiện nào tiếp tục rải thủy lôi sẽ ngay lập tức bị phá hủy. Ông Donald Trump khẳng định Mỹ đang thực hiện chính sách “không khoan nhượng” đối với hoạt động rải thủy lôi và cho biết Lực lượng Không gian Mỹ đang theo dõi “từng mét vuông” tại eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran đã không tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng quân sự của nhau trong nhiều tuần qua. Tuy nhiên, căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn ở mức cao khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tiếp tục xảy ra và hai bên cạnh tranh quyền kiểm soát tuyến hàng hải này.

Canada áp thuế trả đũa nhắm vào hàng hóa của Mỹ

Ngày 25-8, Canada đã công bố các mức thuế trả đũa lần lượt là 15%, 25% và 50% đối với hơn 700 mặt hàng của Mỹ có tổng trị giá khoảng 20 tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước đang ngày càng gia tăng.

Canada và Mỹ áp thuế trả đũa lẫn nhau Ảnh: Reuters

Theo thông cáo từ chính phủ Canada, các mặt hàng chịu thuế 50% bao gồm một số sản phẩm thép và nhôm, đồ nội thất và quần áo. Thiết bị gia dụng, sản phẩm sữa bao gồm phô mai, cá và hải sản, cùng một số sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm sẽ chịu mức thuế 25%. Các biện pháp thuế đối ứng hiện hành của Canada đối với ô tô Mỹ sẽ vẫn được giữ nguyên. Dự kiến, các mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 8-9 tới.

Giới chức Canada cho biết mục đích của đợt áp thuế mới không phải là tăng doanh thu, mà là để bảo vệ các công ty Canada và giảm lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Bên cạnh đó, Canada cũng công bố gói hỗ trợ 5,4 tỷ USD dành cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tranh chấp thương mại với Mỹ.

Ấn Độ đẩy mạnh nội địa hóa sản xuất tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã thông qua quyết định chuyển giao công nghệ do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phát triển cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước, qua đó tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất các hệ thống tên lửa thông thường tại quốc gia Nam Á.

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa. Ảnh: ANI/TTXVN

Mục đích của động thái trên là nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu, phát triển và sản xuất quy mô lớn, đồng thời mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ấn Độ vào chuỗi cung ứng quốc phòng.

Trong tuyên bố chính thức ra ngày 25-8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ quyết định của Bộ trưởng Rajnath Singh nằm trong chiến lược Aatmanirbharta, hướng tới nâng cao năng lực tự chủ quốc phòng và giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ghi nhận hơn 15.700 mặt hàng quốc phòng đã được nội địa hóa trong 5 năm qua, giúp thay thế lượng hàng nhập khẩu ước tính 914 triệu USD.