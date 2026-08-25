Tin thế giới tối 25-8: Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ

(GLO)- Nga cảnh báo NATO mở rộng là mối đe dọa đối với Moscow; Mỹ điều tra video đe dọa Barron Trump; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ; Mỹ cảnh báo có thể hạn chế quyền tiếp cận đồng USD là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Nga cảnh báo NATO mở rộng là mối đe dọa đối với Moscow

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 25-8 cảnh báo việc NATO tiếp tục mở rộng, trong đó có khả năng kết nạp Georgia hoặc Ukraine, đang đặt ra mối đe dọa mang tính sống còn đối với Moscow.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Nam Ossetia, ông Medvedev cho rằng Nga cần những đảm bảo từ NATO về việc không có quốc gia nào tấn công Nga và các hành động thù địch nhằm vào nước này phải chấm dứt.

Theo ông Medvedev, phương Tây trong nhiều thế kỷ đã tìm cách tạo ra các điểm nóng dọc biên giới Nga và lôi kéo những quốc gia có quan hệ lịch sử với Moscow vào thế đối đầu.

Ông cho rằng những diễn biến tại Abkhazia và Nam Ossetia năm 2008 có nhiều điểm tương đồng với tình hình xung đột ở Ukraine và sự đối đầu hiện nay giữa Nga với phương Tây.

Mỹ điều tra video đe dọa Barron Trump

Sở Mật vụ Mỹ đang điều tra một video do truyền hình nhà nước Iran phát sóng, trong đó xuất hiện nội dung đe dọa Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Barron Trump, con trai út của Tổng thống Donald Trump, dự sự kiện ở Washington ngày 20-1-2025. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Sở Mật vụ Mỹ Nate Herring ngày 24-8 xác nhận cơ quan này đã nắm được thông tin và sẽ điều tra mọi nội dung có thể được xem là mối đe dọa đối với những người thuộc diện bảo vệ.

Video dài gần 3 phút, được các kênh truyền thông Iran phát cuối tuần qua, đề cập một số địa điểm Barron Trump thường xuất hiện, trong đó có Trump Tower ở New York và ký túc xá Đại học New York.

Sở Mật vụ Mỹ không công bố thêm chi tiết về các biện pháp điều tra và bảo vệ Barron Trump.

Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, sau khi Washington ngày 24-8 công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 60 cá nhân, thực thể và tàu thuyền liên quan đến Iran.

Ảnh minh hoạ.

Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh cáo buộc Mỹ tiến hành một cuộc “tấn công khủng bố kinh tế” nhằm vào Tehran và khẳng định Iran có các công cụ để đáp trả.

Theo Press TV, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cảnh báo Tehran có thể nhằm vào các lợi ích và điểm nghẽn năng lượng của Mỹ nếu cơ sở hạ tầng Iran bị đe dọa.

Trong khi đó, Pakistan cho biết đạt “tiến bộ đáng kể” trong các cuộc đàm phán mới với Iran, tập trung vào việc ngăn xung đột leo thang và thúc đẩy mở lại eo biển Hormuz.

Mỹ cảnh báo có thể hạn chế quyền tiếp cận đồng USD

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các quốc gia không tuân thủ những lệnh trừng phạt mới của Washington nhằm vào Iran có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp, trong đó có nguy cơ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính dựa trên đồng USD.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AFP

Ông Bessent cho biết Mỹ chưa lập tức triển khai các biện pháp mới vì không muốn gây gián đoạn hệ thống tài chính toàn cầu, nhưng cảnh báo Washington có thể hành động nhanh nếu quyết định thực thi.

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran.