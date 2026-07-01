Tin thế giới sáng 1-7: Ukraine đánh trúng trung tâm vệ tinh trọng yếu của Nga

(GLO)- Ukraine đánh trúng trung tâm vệ tinh trọng yếu của Nga; Ukraine ký thỏa thuận mua tiêm kích của Thụy Điển; Nga bất ngờ đóng loạt cửa khẩu với 3 nước NATO; Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela lên tới gần 2.000 người... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-7.

Ukraine đánh trúng trung tâm vệ tinh trọng yếu của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30-6 tuyên bố Trung tâm Truyền thông Vũ trụ Dubna ở vùng Moscow của Nga lại bị tấn công, đồng thời xác nhận Ukraine đang "từng bước thực hiện kế hoạch trừng phạt dài hạn" nhằm vào Nga.

"Hôm nay, các biện pháp trừng phạt dài hạn của chúng tôi nhằm vào Nga liên quan tới cuộc chiến này một lần nữa nhắm vào Trung tâm Truyền thông Vũ trụ Dubna", ông Zelensky nói.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào thủ đô Moscow của Nga. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, chính quyền Nga tuyên bố một cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Moscow trong đêm đã khiến một em bé 6 tháng tuổi thiệt mạng và hai người khác bị thương tại thị trấn Yegoryevsk.

Em bé thiệt mạng sau khi một ngôi nhà bốc cháy. Theo chính quyền địa phương, đám cháy xảy ra do bị một máy bay không người lái rơi trúng.

Hình ảnh được xác định vị trí và phân tích bởi các nhà phân tích OSINT từ hãng tin độc lập Astra của Nga cho thấy ngôi nhà đã bị phá hủy một phần. Người dân địa phương cũng xác nhận nghe thấy tiếng nổ và hoạt động phòng không tại Yegoryevsk.

Cuộc tấn công vào trung tâm truyền thông vũ trụ của Nga đánh dấu đòn tập kích thứ hai vào cơ sở này trong vòng 8 ngày.

Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30-6 thông báo Ukraine và Thụy Điển đã ký thỏa thuận mua 16 máy bay chiến đấu Gripen E do Thụy Điển sản xuất.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết: “Cùng với Thụy Điển, chúng tôi tiếp tục tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân Ukraine”.

Tiêm kích JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các máy bay sẽ được bàn giao kèm theo gói thiết bị liên quan, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ bảo đảm vận hành.

Theo các thỏa thuận đã đạt được trước đó với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Ukraine cũng dự kiến tiếp nhận 16 tiêm kích Gripen C/D đầu tiên vào đầu năm 2027.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson để thảo luận việc triển khai thỏa thuận, cũng như thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Hai bên cũng trao đổi về công tác chuẩn bị cho sáng kiến hợp tác phát triển máy bay không người lái (UAV) và các nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo.

Thụy Điển là một trong những nước viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, cung cấp nhiều loại khí tài như xe tăng, pháo, xe bọc thép và máy bay trinh sát.

Nga bất ngờ đóng loạt cửa khẩu với 3 nước NATO

Nga sẽ đóng cửa hàng loạt trạm kiểm soát đường sắt ở khu vực biên giới chung với Phần Lan, Estonia và Latvia. Theo thông báo của chính phủ Nga, các hoạt động giao thông qua các cửa khẩu đường sắt với Phần Lan, Estonia và Latvia, sẽ tạm dừng từ ngày 1-7.

Biên giới giữa Nga và Estonia. Ảnh: Getty Images

Thông báo không nêu rõ lý do đóng các cửa khẩu đường sắt dọc theo các đoạn biên giới của Nga với 3 nước NATO.

Số lượng cửa khẩu bị đóng cửa nhiều nhất sẽ ảnh hưởng đến khu vực biên giới Phần Lan, bao gồm các cửa khẩu đường sắt Vyborg, Vartsilya, Lyuttya, Saint Petersburg-Finlandsky và Svetogorsk.

Giao thông đường sắt cũng sẽ bị tạm dừng tại cửa khẩu Pechory-Pskov trên biên giới Nga - Estonia và tại cửa khẩu Pytalovo trên biên giới với Latvia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngày 29-6 cho rằng NATO đang công khai giúp Ukraine sở hữu các loại vũ khí có khả năng phá hủy các mục tiêu chiến lược nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela lên tới gần 2.000 người

Theo thông tin được Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez công bố ngày 30-6, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela hôm 24-6 đã tăng lên 1.943 người, trong khi 10.571 người bị thương.

Ông Rodriguez cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 6.461 người, đồng thời hỗ trợ 80.870 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Hiện 28.380 người đang được điều trị tại các bệnh viện và các bệnh viện dã chiến.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực miền bắc - trung Venezuela chiều 24-6-2026, tại thủ đô Caracas. Ảnh: Reuters

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Venezuela đã huy động hơn 26.000 binh sĩ, 15.467 tình nguyện viên cùng 3.660 nhân viên cứu hộ quốc tế tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân và tái thiết những khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót dưới các đống đổ nát đang ngày càng mong manh khi công tác tìm kiếm cứu nạn đã kéo dài gần 1 tuần.

Tại thị trấn Macuto thuộc bang La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do trận động đất, các đội cứu hộ đến từ Ecuador và Mỹ đã phải dừng hoạt động sau hơn 40 giờ liên tục tìm kiếm khi không còn nhận được tín hiệu phản hồi từ một người mẹ và ba người con bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà 9 tầng.

Theo ước tính của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), khoảng 59.000 công trình tại Venezuela đã bị hư hại hoặc phá hủy sau trận động đất kép. Mức độ tàn phá lớn đến mức có thể quan sát được từ không gian.