Tin thế giới tối 30-6: Đặc phái viên Mỹ tới Qatar nhưng không gặp quan chức Iran

(GLO)- Đặc phái viên Mỹ tới Qatar nhưng không gặp quan chức Iran; Ba Lan hủy thỏa thuận chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine; Mỹ kết án tỷ phú Trung Quốc 30 năm tù vì tội lừa đảo ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-6.

Đặc phái viên Mỹ tới Qatar nhưng không gặp quan chức Iran

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, sẽ tới Doha để gặp các nhà trung gian Qatar, thảo luận về đàm phán Mỹ - Iran. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar ngày 30-6, sẽ không diễn ra cuộc gặp cấp cao nào giữa Washington và Tehran.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (bìa phải) và ông Jared Kushner (giữa), thành viên phái đoàn Mỹ, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hồ Lucerne tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock, Thụy Sĩ, ngày 21-6. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cũng cho biết nước này chưa chuyển 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran cho Tehran. Ngoài ra, Doha đang phối hợp với Oman - quốc gia nằm ở bờ Tây eo biển Hormuz nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn của các tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Các nhóm đàm phán của Iran và Mỹ dự kiến có mặt tại Doha trong tuần này, nhưng Tehran hôm 29-6 khẳng định chưa có cuộc gặp nào được lên lịch, trong bối cảnh các vụ phóng tên lửa từ cả hai phía vào cuối tuần đã thử thách lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 tháng qua.

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Donald Trump cử con rể Jared Kushner cùng đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu phái đoàn đàm phán. Trong khi đó, Iran cử đoàn kỹ thuật tới Qatar trong tuần này, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei nhấn mạnh rằng chuyến đi này "không liên quan" đến chuyến thăm của phía Mỹ và không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên được lên kế hoạch.

Ba Lan hủy thỏa thuận chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

Ngày 29-6, Ba Lan thông báo không chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine, với lý do Kiev không chia sẻ công nghệ drone cho Warsaw.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nêu rõ: "Tôi đã đề xuất phương án mà tôi cho là rất công bằng và hợp tác cùng có lợi, đó là đổi tiêm kích MiG lấy drone. Ukraine ban đầu đồng ý nhưng sau đó không thực hiện như cam kết, nên họ sẽ không nhận được MiG".

Quan chức này cho biết chính quyền hiện tại ở Ba Lan đang bảo vệ lợi ích quốc gia trong quan hệ với Ukraine một cách kiên quyết hơn so với những chính phủ tiền nhiệm, song vẫn nhấn mạnh nguyên tắc đoàn kết. Ông Kosiniak-Kamysz cũng không cho rằng các chính phủ trước đã mắc sai lầm khi chuyển giao vô điều kiện thiết bị quân sự cho Kiev trong giai đoạn đầu của xung đột Nga - Ukraine.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Mỹ kết án tỷ phú Trung Quốc 30 năm tù vì tội lừa đảo

Một tòa án liên bang Mỹ đã kết án tỷ phú Trung Quốc lưu vong Guo Wengui 30 năm tù vì tội lừa đảo hơn 1 tỷ USD của hàng nghìn người trên toàn thế giới.

Tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui. Ảnh: The New York Times

Sau khi tích lũy được khối tài sản khổng lồ nhờ kinh doanh bất động sản ở Trung Quốc, Guo xin tị nạn chính trị ở Mỹ năm 2017.

Nhà chức trách Mỹ cho biết: Sau khi đến Mỹ, Guo đã lợi dụng danh tiếng để thuyết phục mọi người đầu tư vào các công ty hoặc dự án của mình, hứa hẹn lợi nhuận béo bở và dịch vụ xa xỉ, nhưng thay vào đó lại sử dụng số tiền thu được để trang trải lối sống xa hoa của mình.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Guo, người ở độ tuổi 50, vào tháng 3-2023 tại căn hộ sang trọng của ông ta ở Manhattan. Tháng 7-2024, bồi thẩm đoàn nhất trí tuyên bố Guo, còn được biết đến với tên gọi Ho Wan Kwok hoặc Miles Guo, đã phạm tội đối với 9 trong số 12 cáo buộc, bao gồm tội phạm chứng khoán, gian lận qua mạng và rửa tiền.

Thẩm phán Torres đã ra lệnh tịch thu số tài sản trị giá 889 triệu USD của Guo, đồng thời lên án tỷ phú này "lợi dụng mục đích từ thiện, có lịch sử đe dọa những người chỉ trích và từ chối nhận trách nhiệm”.

Hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà máy hóa dầu Ấn Độ

Cảnh sát Ấn Độ cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy hóa dầu ở miền Đông nước này vào ngày 30-6, khiến ít nhất 20 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng.

Ngọn lửa bốc lên từ đám cháy tại nhà máy hóa dầu của công ty Haldia Petrochemicals. Ảnh: Telegraph India

Đám cháy bùng phát tại một đường ống dẫn naphtha trong cơ sở do Công ty Haldia Petrochemicals vận hành, sau đó nhanh chóng lan sang khu dân cư lân cận tại huyện Purba Medinipur (bang Tây Bengal), cách thủ phủ Kolkata của bang này khoảng 130 km về phía Tây Nam. Tại hiện trường cho thấy cột khói đen dày bốc cao từ khu vực đường ống đang cháy.

Lực lượng cứu hỏa đã huy động 12 xe chữa cháy để khống chế đám cháy. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa những người bị thương tới các bệnh viện gần đó để điều trị. Những người bị thương chủ yếu là công nhân nhà máy.

Các cơ quan chức năng đang phối hợp với công ty vận hành nói trên tiến hành điều tra vụ việc.

Indonesia chính thức bắt buộc sử dụng sử dụng nhiên liệu sinh học B50 và E5

Bắt đầu từ ngày 1-7, Indonesia sẽ bước vào một chương mới trong chính sách năng lượng quốc gia, bằng việc bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 (hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch), cũng như áp dụng chương trình sử dụng xăng sinh học E5.

Indonesia chính thức bắt buộc sử dụng sử dụng nhiên liệu sinh học B50 và E5. Ảnh: ESDM

Việc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 sẽ đưa Indonesia trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học cao nhất thế giới, sau khi triển khai B40 vào năm 2025. Chính phủ Indonesia đã đặt nền tảng vững chắc cho việc triển khai, bằng cách tiến hành các thử nghiệm khả thi toàn diện trên nhiều loại phương tiện và máy móc hạng nặng khác nhau.

Chương trình này dự kiến ​​có tác động kinh tế sâu rộng, với dự báo của Bộ Năng lượng và Khoáng sản rằng việc triển khai nhiên liệu sinh học B50 sẽ giúp đất nước tiết kiệm tới 157,28 nghìn tỷ rupiah (khoảng 8,8 tỷ USD) dự trữ ngoại hối vào năm 2026, do nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel giảm.