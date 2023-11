Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14/11/2023.

(GLO)- Sáng 13-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê.