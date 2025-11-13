Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 tại tỉnh Gia Lai

QUANG TẤN QUANG TẤN THANH SÁNG
(GLO)- Sáng 13-11, đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra tại một số địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cùng đi có lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương.

Phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội (Công ty Thức ăn Chăn nuôi Fago, Công ty HD Nhơn Hội, Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng) và tình hình thiệt hại tại xã Đề Gi (khu vực 26 hộ dân bị ảnh hưởng của triều cường, Cảng cá Đề Gi và khu vực tái định cư An Quang).

thu-tuong-4.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại tại các doanh nghiệp. Ảnh: Đức Thụy
Tại các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên, chia sẻ những thiệt hại về tài sản của các đơn vị trong cơn bão số 13 vừa qua.

Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 tại Công ty Thức ăn Chăn nuôi Fago. Ảnh: Đức Thụy

Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là thời điểm rất quan trọng, không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, cấp ủy, chính quyền địa phương cần huy động tối đa các lực lượng quân đội, dân quân, thanh niên hỗ trợ doanh nghiệp dọn dẹp hiện trường, sửa chữa nhà xưởng, sớm khôi phục sản xuất-kinh doanh.

Chúng ta phải quyết tâm, nỗ lực cao nhất để các doanh nghiệp không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng để giữ đơn hàng, uy tín với khách hàng. Qua đó, giúp các doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất-kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân trên địa bàn.

z7218326792414-da94379d8885cd10f5d893309983d649.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình thiệt hại tại Công ty HD Nhơn Hội. Ảnh: Đức Thụy
Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định: Chính phủ sẽ có các gói ưu đãi cho vay lãi suất thấp, giãn nợ, khoanh nợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu có các gói giảm thuế, giảm phí, lệ phí cho các doanh nghiệp, giúp các đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn.

z7218709314418-e5ff9494787eeac591e5fc9f27b958cc.jpg
Thủ tướng Chính phủ trò chuyện cùng bà con xã Đề Gi. Ảnh: Đức Thụy

Tiếp tục chuyến công tác tại Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Đề Gi.

z7218727544496-40c2bb1d366b55749f45a61da62b62c2.jpg
Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tình hình thiệt hại tại xã Đề Gi. Ảnh: Đức Thụy

Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã Đề Gi. Cụ thể, có 10 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 200 nhà tốc mái trên 70%, 432 nhà tốc mái từ 30-70%, 525 nhà tốc mái dưới 30% cùng nhiều thiệt hại về tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng hải sản, hạ tầng... Ước tổng thiệt hại về tài sản trên 231 tỷ đồng.

z7218727544665-09f9d9eea07b2f71f930923f0800f831.jpg

Đến thăm khu vực 26 hộ bị thiệt hại của triều cường và khu tái định cư An Quang, Thủ tướng Chính phủ ân cần hỏi thăm: "Bà con có thiếu gạo không, thiếu nước không, có điện chưa?

Sau khi nắm bắt tình hình ăn ở, sinh hoạt của của bà con trước, trong và sau bão số 13, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh bà con về việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác di dời tránh trú bão an toàn, để không gây thiệt hại về người. Đồng thời, biểu dương tinh thần đoàn kết của bà con, cùng nhau vượt qua khó khăn sau bão để không ai thiếu ăn, thiếu đói.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trò chuyện cùng bà con xã Đề Gi.

Nhân đây, Thủ tướng Chính phủ đề nghị bà con di dời về nơi tái định cư mới an toàn hơn, ổn định hơn, không còn phải lo mỗi khi có bão. Nhà nước sẽ hỗ trợ bà con xây dựng nhà ở tại khu tái định cư mới. Cùng với đó, nhà nước cũng sẽ có chính sách hỗ trợ về vay vốn ưu đãi, giảm nợ, khoanh nợ cho bà con cũng như hỗ trợ lồng bè, giống, thức ăn để người dân khôi phục sản xuất, chăn nuôi, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

chup.jpg
Thủ tướng Chính phủ chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và người dân. Ảnh: Đức Thụy

Đến kiểm tra khu tái định cư mới An Quang, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai tập trung hoàn thiện hạ tầng cơ sở: đường, điện, nước..., triển khai xây nhà cho các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

z7218709572849-46f847c8c7755917c07bc879dfa98e0a.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho người dân. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này Thủ tướng Chính phủ đã tặng quà cho 26 hộ dân tại khu 26 hộ dân bị ảnh hưởng của triều cường.

Dòng sự kiện: Bão Kalmaegi

