Huy động tối đa phương tiện, nhân lực để cứu người

Sáng 10-6, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm 2 cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai. Cùng đi có lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Tại Khoa Ngoại tổng hợp, Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị. Thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch đã thăm hỏi, động viên cán bộ bị thương và động viên thân nhân của cán bộ, chiến sĩ. Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cho biết: Lãnh đạo tỉnh biểu dương tinh thần dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm để bảo vệ bình yên cho Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Các cán bộ, chiến sĩ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ là điều đau xót, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng mà còn làm cho gia đình, cơ quan, đơn vị lo lắng. Điều này cũng khẳng định, tội phạm luôn tìm mọi cách để chống trả lực lượng chức năng. Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh cần quán triệt, triển khai các biện pháp phòng tránh phơi nhiễm khi cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm để tránh bệnh lây nhiễm.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương-Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 7-6, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân thuộc Công an tỉnh và cấp cứu trong tình trạng bị thương ở cổ do tội phạm tấn công. Qua thăm khám ban đầu ghi nhận các bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được. Riêng bệnh nhân Nguyễn Văn Hưng bị vết thương ở cổ, máu chảy ướt hết áo, ghi nhận vết thương vùng cổ trái kích thước khoảng 1x2 cm, máu phun thành tia. Nhận định đây là tình trạng vết thương vùng cổ phức tạp, nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời, đơn vị đã tiến hành báo động đỏ,chuyển lên phòng mổ tiến hành phẩu thuật, cấp cứu. Bệnh viện đã huy động ê kíp cấp cứu gồm 11 người. Ghi nhận tại phòng mổ, bệnh nhân Hưng vết thương vùng cổ (T) kích thước bề ngang khoảng 2 cm, sâu 10 cm, tổn thương tĩnh mạch cảnh ngoài đứt động mạch thân giáp cổ, đứt bán phần cơ ức đòn chũm, tổn thương khối cơ cạnh sống. Bệnh nhân được xử lý bằng cách khâu phục hồi lưu thông mạch máu, cắt lọc vết thương, khâu phục hồi cơ. Sau quá trình thực hiện, ca phẫu thuật thành công, đến nay bệnh nhân đã tỉnh táo, đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Riêng bệnh nhân Trương Công Cường, bệnh nhân vào viện với vết thương vùng cổ (T) dài 15cm, sâu 2cm, vết thương chảy máu nhiều, được băng ép tạm thời. Sau đó, đơn vị tiến hành hội chẩn toàn viện mổ cấp cứu. Bệnh nhân được tiến hành mổ thám sát vết thương, khâu vết thương vùng cổ (T). Đến thời điểm hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, vết mổ khô, ăn uống và đi lại được.

Dũng cảm đấu tranh trấn áp tội phạm

Vào khoảng 14 giờ ngày 7-6, tại khu vực thôn 2 (xã Chư Á, TP. Pleiku), Trung tá Trương Công Cường và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng-Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiến hành truy bắt đối tượng Hồ Văn Tình (SN 2002; trú tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong lúc truy đuổi, 2 cán bộ Công an bất ngờ bị đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người rút ra đâm liên tiếp, bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP. Pleiku tập trung triển khai lực lượng, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Hồ Văn Tình khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân ở thôn 2, xã Chư Á; thu giữ 2 gói nhỏ ni lông (bên trong có chứa chất rắn màu trắng, nghi là ma túy). Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Triển khai tháng hành động phòng-chống ma túy, lãnh đạo Bộ Công an và UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm túy. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ công là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ. "Chúng tôi xác định, tội phạm ma túy là nguồn gốc chủ yếu của các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích. 2 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị thương trong lúc truy bắt tội phạm đã minh chứng cho tinh thần cương quyết đấu tranh phòng-chống tội phạm bảo vệ bình yên cho Nhân dân của Công an tỉnh. Sau khi 2 cán bộ bị thương, lãnh đạo Công an tỉnh đã thăm hỏi động viên, phối hợp với bệnh viện tạo mọi điều kiện để chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ bị thương"-Đại tá Dương Văn Long nhấn mạnh.

Sau khi nghe lãnh đạo bệnh viện và Công an tỉnh báo cáo quá trình đấu tranh, trấn áp tội phạm và cấp cứu, điều trị cán bộ, chiến sĩ bị thương, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đã biểu dương tinh thần “Lương y như từ mẫu” của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai. Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh phối hợp với bệnh viện tập trung nhân lực, vật lực để điều trị các cán bộ, chiến sĩ. “Chúng ta cần huy động tối đa trang thiết bị, nhân lực để chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, lãnh đạo Công an tỉnh động viên thăm hỏi gia đình các bệnh nhân. Phát động nêu gương các cán bộ, chiến sĩ đã vì Nhân dân phục vụ để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an lấy đó là gương phấn đấu, rèn luyện.