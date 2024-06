(GLO)-Sáng 7-6, Công an tỉnh Gia Lai sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; sơ kết 1 năm thực hiện Quy định 09-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và biểu dương 34 cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác .

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, các cơ quan, đơn vị và các điển hình tiên tiến.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng ủy Công an tỉnh đẩy mạnh việc học tập, đa dạng hóa các hình thức và đổi mới về nội dung để tổ chức học tập, quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm. Từ năm 2021 đến nay, đã tổ chức 6 hội nghị trực tuyến, trực tiếp với 1.791 lượt cán bộ chủ chốt tham gia; 46 hội nghị sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện tốt hiệu quả phong trào “5 chủ động” (chủ động nắm, chủ động định hướng, chủ động dự báo, chủ động đánh giá, chủ động giải quyết kịp thời tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ); khuyến khích tinh thần nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác.

Cùng với đó, Công an các cấp đẩy mạnh kết hợp công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ban hành 26 thông báo gương người tốt, việc tốt; 60 chuyên mục phát sóng trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, 400 tin, bài, phóng sự trên các báo, tạp chí và đăng hơn 2.000 tin, bài, phóng sự trên các Cổng thông tin điện tử.

Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bố trí 1.165 cán bộ, chiến sĩ công tác tại 196 xã, thị trấn; 100% Công an cấp xã được UBND tỉnh phê duyệt phương án giao đất; 124 Công an cấp xã đã có trụ sở độc lập, các xã còn lại đã được UBND các cấp cam kết bố trí kinh phí đầu tư, bảo đảm mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ có 100% Công an xã có trụ sở độc lập.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, mệnh lệnh, quy trình, chế độ công tác và Điều lệnh Công an nhân dân. Chú trọng thanh tra, kiểm tra đối với địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm.

Nhiều phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, rộng khắp theo phương châm “Phong trào nào, điển hình đó”. Qua sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua trong 3 năm qua, Công an tỉnh có 813 lượt tập thể, 1.851 cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.

Sau 1 năm thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19-5-2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, Đảng ủy Công an tỉnh đã đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sát với tình hình thực tế và yêu cầu công tác. Các tổ chức cơ sở Đảng, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo làm tốt 3 vấn đề cốt yếu đó là: “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu, đi đầu”. Cùng với đó, đưa nội dung việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân thành những việc làm cụ thể vào chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần của cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân dựa trên các nội dung đã được đăng ký đầu năm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã tuyên dương 34 thanh niên, phụ nữ tiêu biểu trong việc học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.