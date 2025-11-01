Tách quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ là bước đi cần thiết trong giai đoạn mới

(GLO)- Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp nhằm thực hiện chủ trương rất lớn của Đảng, Nhà nước để tăng cường sức mạnh về quốc phòng, an ninh trong bối cảnh mới.

Sáng 31-10, các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Quang cảnh buổi thảo luận tổ vào sáng 31-10. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Bước đi cần thiết trong giai đoạn mới

Tham gia thảo luận, đại biểu (ĐB) Đinh Văn Thê (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh) cho rằng, đề xuất tách Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ: "Quỹ Công nghiệp quốc phòng" do Bộ Quốc phòng quản lý và "Quỹ đầu tư, phát triển công nghiệp an ninh" do Bộ Công an quản lý là bước đi thể chế hóa kịp thời Kết luận số 158-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc.

Đại biểu Đinh Văn Thê thống nhất việc tách quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Để đảm bảo tính tương thích và thống nhất trong cùng một Luật, ĐB Thê đề nghị sửa khoản 3, Điều 1 “Sửa đổi, bổ sung Điều 22” theo hướng: Quỹ công nghiệp quốc phòng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Quốc phòng quản lý để hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, có tính mới, rủi ro cao; các chương trình, dự án hoạt động chấp nhận rủi ro, mạo hiểm hoặc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Về nguyên tắc hoạt động của Quỹ công nghiệp quốc phòng, ĐB Thê đề nghị chỉnh lý thành: Đầu tư, hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ có tính mới, cấp bách, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm hoặc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Ở khía cạnh khác, ĐB Nguyễn Thị Mai Phương (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh) đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát lại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với các quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mới được ban hành để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề nghị xem xét lại các nguyên tắc hoạt động của 2 quỹ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Thống nhất với việc tách Quỹ công nghiệp quốc phòng và an ninh hiện hành thành 2 quỹ độc lập, ĐB Phương cho rằng 2 quỹ sau khi tách ra là 2 quỹ ngoài ngân sách. Vì vậy, ĐB đề nghị xem xét lại các nguyên tắc hoạt động của 2 quỹ, nhất là mục chi của quỹ sẽ không trùng với mục chi ngân sách và nội dung của các quỹ khác.

Khảo sát, đánh giá kỹ để đảm bảo tính khả thi

Theo đại biểu Đồng Ngọc Ba (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh), việc tách thành 2 quỹ về bản chất không thay đổi, nhưng mô hình, cơ cấu tổ chức, quản trị sẽ có sự điều chỉnh, với điểm mới là có thêm sự phân cấp cho 2 Bộ quản lý. Tuy nhiên, ĐB đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu thêm, cập nhật các quy định mới ở các luật liên quan để bảo đảm tính đồng bộ.

Theo ĐB Ba, trong các quỹ về khoa học công nghệ ở lĩnh vực dân sự thường có yêu cầu là chấp nhận rủi ro, nhưng phải có ngưỡng, giới hạn. Ngưỡng này cần được xác định ngay trong kế hoạch hoặc chiến lược đầu tư để đảm bảo cũng có những giới hạn. “Trong Dự thảo Luật chưa thể hiện ý này, cần cân nhắc nghiên cứu rà soát. Đồng thời, cần có cơ chế giám sát, đánh giá về rủi ro, hiệu quả đầu tư”- ĐB Ba kiến nghị.

ĐB Đồng Ngọc Ba nêu kiến nghị tại buổi thảo luận tổ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Bên cạnh đó, ĐB Ba cũng đề nghị cần xác định rõ hơn về bản chất, địa vị pháp lý của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, bởi việc này rất quan trọng và phải được văn bản hóa vì liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ sau này.

Ngoài ra, việc xác định rõ này cũng sẽ giúp định hình mối quan hệ giữa các đơn vị hạt nhân và đơn vị thành phần, kể cả trong và ngoài ngành Công an khi tham gia vào Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, từ đó tạo thuận lợi cho việc xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền triển khai.