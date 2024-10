Sư đoàn 320 kiên quyết xử lý quân nhân vi phạm nồng độ cồn

Cơ quan CSĐT - Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Đỗ Tuấn Dũng (SN 1991, ở quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi “giả danh công an”.