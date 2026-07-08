Rong ruổi nghề mua bơ lưu động

(GLO)- Đến hẹn lại lên, khi các vùng trồng bơ ở phía Tây Gia Lai vào vụ thu hoạch, nhiều người mua bơ lưu động lại rong ruổi khắp các vườn cây. Họ trực tiếp hái, vận chuyển bơ đến các điểm tập kết đầu mối để từ đó đưa ra thị trường.

Từ sáng sớm, nhiều người làm nghề mua bơ lưu động cưỡi xe máy gắn 2 sọt lớn bắt đầu ngược xuôi trên những con đường dẫn vào các vùng trồng bơ. Tùy từng giống bơ, thời gian thu hoạch thường kéo dài từ tháng 2-8 hằng năm, trong đó, những tháng hè là thời điểm nhộn nhịp nhất.

Bà Trịnh Thị Thúy (SN 1977, thôn Hoàng Yên, xã Chư Prông) đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề mua bơ lưu động. Hơn 4 tháng qua, cả 4 người trong gia đình đã thực hiện hàng trăm chuyến đi mua bơ ở trong và ngoài xã.

Bà Trịnh Thị Thúy (thôn Hoàng Yên, xã Chư Prông) bên những sọt bơ vừa gom từ các nhà vườn. Ảnh: C.H

Theo bà Thúy, cách thức mua bơ hiện nay không thay đổi nhiều so với trước nhưng việc đi lại và liên lạc thuận lợi hơn. Đường giao thông được bê tông, nhựa hóa giúp người mua bớt cảnh lội đường đất, đá gồ ghề để vào tận vườn.

Bên cạnh đó, người bán và người mua có thể trao đổi trước qua điện thoại về sản lượng, chất lượng, thời điểm thu hoạch, hạn chế phải đi lại nếu không cần thiết.

Điểm khác biệt của những người mua bơ lưu động so với người mua nông sản khác đó là họ kiêm luôn thợ hái tại vườn. Để hái được những quả bơ đạt chất lượng, người mua không chỉ cần sức khỏe mà còn phải có kinh nghiệm quan sát độ già của quả; đồng thời, khéo léo để tránh làm trầy xước quả. Gặp những cây cao, họ phải dùng vợt cán dài khéo léo đưa từng quả xuống...

Bà Thúy cho biết: “Mỗi ngày, gia đình tôi đi khoảng hai chuyến. Sau khi thỏa thuận giá với chủ vườn, chúng tôi tự tay hái bơ rồi vận chuyển về các điểm tập kết để bán.

Chịu khó làm thì mỗi người có thu nhập khoảng 300-500 nghìn đồng/ngày tùy vào số lượng bơ mua được. Hiện đang vào mùa mưa, đường vào các vườn bơ trơn trượt, khó di chuyển hơn nhưng chúng tôi vẫn không nghỉ ngày nào”.

Theo một số người mua bơ cho biết, nghề này đem lại nguồn thu nhập ổn định nên phần lớn họ đều gắn bó nhiều năm. Khá nhiều “gương mặt mới” cũng tham gia nghề này.

Vừa cân xong những sọt bơ để đi bán, ông Phạm Văn Chính (SN 1980, làng Bạc 1, xã Chư Prông) uống vội ngụm nước rồi cho biết, do không có đất sản xuất nên từ năm 2023, vợ chồng ông chọn nghề mua bơ lưu động để mưu sinh. Từ những mối quen ban đầu ở xã Chư Prông, vợ chồng ông dần mở rộng địa bàn mua sang các xã Ia Grai, Đức Cơ...

“Tùy thời điểm mà thu hoạch các giống bơ khác nhau. Vào chính vụ, mỗi ngày, vợ chồng tôi đi gom khoảng hai chuyến, thu được vài tạ bơ. Còn trái vụ thì có ngày chỉ thu được vài chục ký. Nhờ tạo dựng được các mối quen nên chúng tôi ổn định việc mua bán, có thu nhập đủ trang trải cuộc sống” - ông Chính chia sẻ.

Ông Phạm Văn Chính (làng Bạc 1, xã Chư Prông) trèo lên cây, dùng vợt cán dài để hái bơ. Ảnh: C.H

Nhiều người trẻ cũng chọn nghề mua bơ lưu động để kiếm thêm thu nhập. Trong đó, chị Phạm Thị Mỹ Trang (SN 1992, thôn Thanh An, xã Bàu Cạn) gắn bó với nghề từ năm 2023 đến nay.

“Khi vào vụ, tôi bắt đầu những chuyến đi mua bơ ở nhiều xã trên địa bàn phía Tây tỉnh. Nghề này giúp tôi có thu nhập hơn 300 nghìn đồng/ngày, là nguồn thu quan trọng để chăm lo cho gia đình” - chị Trang chia sẻ.

Từ nửa cuối tháng 6 đến nay, tại nhiều đầu mối mua bơ ở các xã phía Tây tỉnh, hoạt động cân hàng, phân loại rồi bốc xếp bơ lên xe tải diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn.

Đằng sau những quả bơ đến tay người tiêu dùng là sự cần mẫn của những người mua lưu động, ngày ngày rong ruổi theo mùa quả chín, góp phần kết nối đưa nông sản địa phương ra thị trường.

Là đầu mối mua bơ, bà Châu Nguyễn Phương Thảo (SN 1984, thôn Gia Tường, xã Gào) cho biết: “Vào những ngày bơ chín rộ như hiện nay, từ sáng sớm đến chiều, xe máy chở đầy bơ liên tục nối đuôi nhau vào cân hàng.

Lượng bơ tôi mua có thể đạt khoảng 5-6 tấn/ngày, được thu gom từ nhiều địa phương như Chư Prông, Bàu Cạn và các xã lân cận. Sau đó, tôi cung ứng bơ đến khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước”.