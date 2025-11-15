Rộn vui những lớp học ở làng chài sau gió bão

(GLO)- Cơn bão Kalmaegi đi qua, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) vẫn còn ngổn ngang với những mái nhà đổ sập. Vậy nhưng, con đường nhỏ loang lổ bùn cát dẫn ra phía trường học đã rộn vang tiếng nói cười của từng tốp học sinh.

Dù quần xanh, áo trắng còn vương cát biển nhưng gương mặt những đứa trẻ làng chài vẫn sáng bừng niềm vui, như đánh thức cả một vùng quê sau gió bão.

Bão qua rồi…

“Bão qua rồi, tụi con lại được đến lớp cùng thầy cô, bạn bè”-câu nói của cậu học trò nhỏ Nguyễn Phúc Hưng (lớp 3D, Trường Tiểu học Mỹ An, xã Phù Mỹ Đông) khiến chúng tôi không khỏi xúc động.

Bộ đồng phục vẫn tinh tươm, cặp sách sạch đẹp, Phúc Hưng háo hức nắm tay mẹ trở về ngôi nhà ở làng chài Xuân Thạnh của mình sau một buổi học vui vẻ.

Cậu học trò nhỏ Nguyễn Phúc Hưng vui vẻ quay lại trường học sau bão Kalmaegi. Ảnh: T.D

Ngôi nhà của Phúc Hưng nằm giữa làng chài-nơi cậu cùng ba mẹ và em gái sinh sống suốt nhiều năm nay. Cùng ba mẹ quay trở về làng sau những ngày di cư tránh bão, cậu thảng thốt khi ngôi nhà mình bị bão đánh sập phần phía trước.

Trong lúc ba mẹ đi tìm nhặt những vật dụng gia đình bị cát vùi lấp thì Phúc Hưng tiến về phía chiếc bàn học quen thuộc của mình. Thật may mắn, góc học tập mà cậu yêu thích không bị sóng cuốn đi.

“Em rất thích chiếc bàn học. Khi đi tránh bão, em đã mang theo cặp sách nên giờ quay trở lại lớp học em không bị thiếu sách vở, đồ dùng”-Hưng kể.

Nhìn con trai tung tăng cặp sách trên vai, ánh mắt chị Hồ Thị Mỹ Ty (mẹ của Phúc Hưng) rạng ngời hy vọng. Với chị, của cải mất đi sẽ có thể làm lại nhưng niềm vui, tinh thần của các con mới là điều chị quan tâm nhất.

Góc học tập trong căn nhà nhỏ giữa làng chài Xuân Thạnh của Phúc Hưng vẫn gọn gàng, sạch đẹp sau cơn bão. Ảnh: T.D

Chị Ty giãi bày: “Quay trở về nhà sau bão, tôi thực sự rất hụt hẫng trước những mất mát. Nhưng nhìn con thu dọn sách vở, ngắm nghía góc học tập, lòng tôi lại tràn đầy niềm tin. Chúng tôi sẽ vực dậy, nỗ lực lao động để tiếp sức cho con đến trường. Dù mấy hôm nay nhà cửa còn chưa kịp tu sửa, nhưng vợ chồng tôi vẫn không nản chí mà tập trung lo cho con đến trường tươm tất, đủ đầy nhất”.

Cách đó không xa, trong căn nhà nhỏ chỉ còn vỏn vẹn một góc bếp, 2 anh em sinh đôi Nguyễn Phan Anh Quân và Nguyễn Phan Anh Đoàn (lớp 1E, Trường Tiểu học Mỹ An) vẫn ê a học đánh vần. Hai đứa trẻ sinh ra giữa tiếng sóng của làng chài Xuân Thạnh. Chúng đã quen với từng bãi cát, con sóng nhưng có lẽ đợt sóng của cơn bão vừa qua đã để lại ký ức kinh hoàng trong tâm thức.

Anh Quân nhanh nhảu chỉ về phía trước, nói: “Nhà con bị sóng đánh bể hết rồi. Chúng con phải về nhà ngoại ở tạm. Mất nhà cửa nhưng chúng con vẫn được đi học cùng các bạn như bình thường. Khi cô giáo nhắn đi học, ba mẹ đã chuẩn bị sách vở, quần áo cho 2 anh em để chúng con không phải buồn”.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Phan Anh Quân và Nguyễn Phan Anh Đoàn vui mừng vì được ba mẹ chuẩn bị sách vở đầy đủ để tới lớp với các bạn. Ảnh: T.D

Tiếp lời, chị Phan Thị Phú (mẹ của Anh Quân) chia sẻ: “Bão cũng qua rồi, sóng gió cũng đã dừng lại. May mắn rằng các con không sợ hãi mà vẫn khát khao đến trường, được đi học. Ngày mai, khi sắm sửa lại chài lưới, chồng tôi lại tiếp tục ra khơi bám biển; hy vọng những mẻ lưới lại đầy để nuôi các con ăn học thành tài”.

Giông bão đi qua, giữa những đổ vỡ ngổn ngang ấy, Xuân Thạnh vẫn ngập tràn tiếng nói cười của trẻ thơ. Bão lũ có thể cuốn đi nhà cửa, nhưng không thể cuốn đi tinh thần hiếu học và lòng lạc quan của những đứa trẻ làng chài.

Sau khi sắm sửa lại chài lưới, vợ chồng chị Phú lại tiếp tục ra khơi bám biển, hi vọng những mẻ lưới đầy để nuôi các con ăn học. Ảnh: T.D

Ông Phạm Văn Nhớ-Trưởng thôn Xuân Thạnh cho hay: “Thôn có 585 hộ, trong đó có 20 hộ bị thiệt hại nặng sau bão số 13; có khoảng 15 trẻ trong độ tuổi đến trường nhà cửa bị sập, tốc mái, trôi của cải.

Trước bão, nhờ được chính quyền địa phương quan tâm, vận động, các cháu đã cùng gia đình di dời đến nơi an toàn; đồng thời thu dọn sách vở, quần áo mang theo nên khi quay trở lại trường, các em không bị thiệt thòi khi vẫn đảm bảo đầy đủ đồ dùng học tập”.

Sân trường rộn vang sau giông bão

Điểm trường số 2 của Trường Tiểu học Mỹ An là nơi học tập của 300 học sinh ở các thôn: Xuân Bình, Xuân Thạnh Nam, Xuân Thạnh. Cơn bão quét qua khiến cây xanh gãy đổ, bàn ghế, đồ dùng bị ướt.

Vậy nhưng chỉ vài ngày sau đó, sân trường đã vang tiếng cười nói cười của thầy và trò. Những lời hỏi han, những cái ôm động viên trò nhỏ của thầy cô khiến các em thêm tự tin sau những mất mát, sóng gió.

Cô Huỳnh Thị Minh-giáo viên Trường Tiểu học Mỹ An xúc động khi học sinh quay trở lại lớp đầy đủ ngay sau khi bão qua. Ảnh: T.D

“Sau bão, những tưởng học sinh sẽ nghỉ học nhiều vì gia đình các con đều nằm trong vùng thiệt hại nặng. Nhưng không ngờ ngay hôm đầu tiên đi học lại sau bão, các em đều có mặt đông đủ. Dù rằng quần áo, giày dép vẫn còn lấm lem nhưng khuôn mặt trò vẫn sáng ngời, hồn nhiên. Điều đó đã khiến thầy cô xúc động vô cùng”-cô Huỳnh Thị Minh-giáo viên Trường Tiểu học Mỹ An-chia sẻ.

Bão tan, điều đầu tiên mà thầy cô Trường Tiểu học Mỹ An triển khai là cập nhật ngay tình hình an toàn của học sinh. Không điện, không sóng điện thoại nhưng một số giáo viên của trường vẫn trực tiếp đi nắm tình hình các gia đình học sinh và cơ sở vật chất của nhà nhà trường...

Cô Nguyễn Thị Giáo-giáo viên chủ nhiệm lớp 4E-tâm sự: “Tôi công tác ở đây đã 23 năm nhưng chưa bao giờ trải qua trận bão nào lớn như vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cơn bão đi qua và học sinh của mình vẫn bình an. Những đứa trẻ làng chài vốn quen với sóng gió nên dường như bão lũ không thể lấy đi nụ cười của các em. Lớp học lại rộn ràng sau bão. Cô trò chúng tôi lại tiếp tục những tiết học mới đầy hứng thú”.

Lớp học của cô Nguyễn Thị Giáo (lớp 4E, Trường Tiểu học Mỹ An) lại rộn ràng sau bão. Ảnh: T.D

Những ngày qua, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Mỹ An đã khẩn trương triển khai kế hoạch khắc phục thiệt hại để nhanh chóng đưa hoạt động dạy-học trở lại bình thường.

Nhà trường cũng phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên, thu gom rác, kê lại bàn ghế. Trong thời gian đó, giáo viên chủ nhiệm được giao nhiệm vụ rà soát tình hình học tập của từng em, nhất là những học sinh ở làng chài giáp biển.

Ông Nhữ Công Toàn-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ An-cho biết: “Khắc phục những khó khăn sau bão, nhà trường đã dần ổn định việc dạy và học. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo học sinh có môi trường học an toàn, hiệu quả và không để em nào phải bỏ lỡ việc học. Hiện những học sinh ở làng chài Xuân Thạnh đã vượt khó để đến lớp đều đặn dù vẫn còn đó những khó khăn”.

Ưu tiên hàng đầu của Trường Tiểu học Mỹ An là đảm bảo học sinh có môi trường học an toàn, hiệu quả và không để em nào phải bỏ lỡ việc học do bão. Ảnh: T.D

Bão Kalmaegi đã làm 11 điểm trường tại xã Phù Mỹ Đông bị tốc mái phòng học, hư hỏng trang thiết bị, thiệt hại 30-50%. Ông Nguyễn Kim Trắc-Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông-thông tin: UBND xã đã huy động lực lượng cắt tỉa cây cối ngã đổ; hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, tăng cường xuống địa bàn hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng; vận động người dân cùng chung tay dọn dẹp trên các tuyến đường, khu vực bãi biển. Đồng thời, chỉ đạo, hỗ trợ các trường học khẩn trương sửa chữa hư hỏng, khắc phục hậu quả, vệ sinh trường lớp để học sinh đi học trở lại.

"Chỉ vài ngày sau bão, các trường đã ổn định nề nếp trở lại. Học sinh tại những khu vực làng chài bị ảnh hưởng do bão cũng đã nỗ lực quay lại trường lớp đúng thời gian quy định"-Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông cho biết.

Bão đi qua, cô và trò lại tiếp tục những tiết học mới đầy hứng thú. Ảnh: T.D

Giữa bao mất mát, những đứa trẻ làng chài Xuân Thạnh vẫn giữ trọn niềm vui đến lớp. Bão lớn có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhưng không thể cuốn đi ước mơ đến trường và tinh thần hiếu học của những đứa trẻ lớn lên trong vị mặn mòi của biển.