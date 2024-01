(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy xã Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ ra mắt cuốn sách l ịch sử truyền thống cách mạng xã Song An giai đoạn 1945-2020.

Tin liên quan Tài liệu quý về lịch sử báo chí

Dự lễ có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã phường của thị xã; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, nguyên cán bộ lãnh đạo xã Song An qua các thời kỳ cùng Nhân dân trên địa bàn xã.

Từ 1 chi bộ với 5 đảng viên, đến nay, Đảng bộ xã Song An đã phát triển thành 11 chi bộ trực thuộc với 139 đảng viên. Trong đó có 6 chi bộ thôn, làng; 3 chi bộ trường học; 1 chi bộ công an;1 chi bộ quân sự.

Ông Nguyễn Công Tuấn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Song An cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành hành Đảng bộ thị xã, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chỉ đạo biên soạn, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phối hợp với Ban Biên soạn triển khai điền dã, sưu tầm tư liệu, tài liệu biên tập và xuất bản cuốn sách lịch sử truyền thống cách mạng xã Song An giai đoạn 1945-2020. Nội dung cuốn sách không chỉ tái hiện có hệ thống về chặng đường lịch sử 75 năm oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng hết sức vẻ vang của Đảng bộ, của Nhân dân mà còn rút ra những bài học quý báu, thông qua việc ôn lại truyền thống lịch sử.

Sách lịch sử truyền thống cách mạng xã Song An giai đoạn 1945-2020 dày 400 trang, khổ in 16x24 cm, xuất bản với số lượng 500 cuốn. Cuốn sách gồm lời giới thiệu, nội dung gồm 7 chương, kết luận và các phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo kèm theo.

Phần thứ nhất là lời giới thiệu, ở phần này đã khái quát về con người và truyền thống văn hóa, lịch sử của xã Song An; tập trung giới thiệu khái quát, xúc tích những thành tựu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và truyền thống đấu tranh yêu nước của Nhân dân xã Song An giai đoạn 1945-2020.

Phần thứ hai là phần nội dung. Phần này nêu những nội dung chính cơ bản xã Song An giai đoạn1945-2020; nêu đặc điểm tự nhiên, truyền thống văn hóa xã Song An và phản ánh quá trình đấu tranh yêu nước, lao động sản xuất của Đảng bộ và Nhân dân xã Song An trong đấu tranh giành độc lập dân tộc ở hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước; thành quả về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đổi mới và kết quả xây dựng xã Song An đạt chuẩn nông thôn mới.

Phần thứ ba là phần kết luận, ở phần này đã khái quát những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân xã Song An trong chiều dài lịch sử giai đoạn 1945-2020.

“Cuốn sách là tư liệu lịch sử để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh”-ông Tuấn thông tin.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã Song An đã nỗ lực vượt qua khó khăn gặt hái những thành tựu, kết quả trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đảng bộ và nhân dân xã Song An phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương đưa nội dung cuốn sách lịch sử vào chương trình học tập tại các trường học trên địa bàn; tổ chức cho các em học sinh tham quan, học tập tại các điểm di tích lịch sử. Qua đó hun đúc, làm dày thêm truyền thống yêu nước, trân quý gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống lịch sử cha ông.

Dịp này, Thị uỷ An Khê tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn cuốn lịch sử truyền thống cách mạng xã Song An giai đoạn 1945-2020.