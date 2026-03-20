Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Quân đoàn 34 nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 20-3, Quân đoàn 34 tổ chức tập huấn công tác phòng - chống say nắng, say nóng và phòng - chống dịch năm 2026. Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham gia lớp tập huấn có 150 cán bộ chỉ huy, quản lý, cán bộ hậu cần và nhân viên quân y thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn 34.

Tại đây, các đại biểu được quán triệt, cập nhật nhiều nội dung thiết thực như: tổng quan về say nắng, say nóng; biện pháp dự phòng tại đơn vị; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Quân đội; chẩn đoán, điều trị và phòng - chống dịch não mô cầu.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Chiến Thắng

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Văn Cương nhấn mạnh, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, cường độ huấn luyện cao, nguy cơ xảy ra say nắng, say nóng và dịch bệnh luôn tiềm ẩn.

Do đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trong toàn Quân đoàn là yêu cầu cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân đoàn yêu cầu Ban tổ chức điều hành lớp tập huấn chặt chẽ, nghiêm túc; nội dung phải bám sát thực tiễn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

Tổ giáo viên chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng; chú trọng liên hệ thực tế, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đối với học viên, cần chấp hành nghiêm quy định, khắc phục khó khăn, chủ động nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nội dung để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Chiến Thắng

Sau tập huấn, các cơ quan, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn ở cấp mình, bảo đảm triển khai thống nhất trong toàn Quân đoàn 34, góp phần nâng cao năng lực phòng - chống dịch bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội trong mọi tình huống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

