Quân đoàn 34 họp xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

NGUYỄN TÚ
(GLO)- Chiều 24-3, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị xét duyệt, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua.

Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân đoàn chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Chu Hoài

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã tiến hành xem xét, thảo luận dân chủ, khách quan và biểu quyết thống nhất các nội dung quan trọng về công tác thi đua, khen thưởng.

Trọng tâm là xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Cụ thể, Hội đồng đã xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân” cho 15 đồng chí; đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 26 tập thể và 42 cá nhân trong toàn Quân đoàn có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 19 cá nhân có 5 năm liên tục hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ (giai đoạn 2021-2025); xét khen thưởng các điển hình tiên tiến trong sơ kết thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân đoàn 34 dự hội nghị. Ảnh: Chu Hoài

Ngoài ra, nhằm ghi nhận những nỗ lực, đóng góp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, Hội đồng đã xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, Cục Chính trị Quân đoàn được đánh giá là đơn vị tiêu biểu khi đã chủ động tham mưu, tổ chức quán triệt, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử.

Tận tâm dìu dắt tân binh

Tận tâm dìu dắt tân binh

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

Đồng hành cùng chiến sĩ mới

Chính trị

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 7-3, tại Trại giam Gia Trung, Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 45 cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

Chính trị

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

