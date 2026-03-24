Quân đoàn 34 họp xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

(GLO)- Chiều 24-3, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị xét duyệt, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua.

Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân đoàn chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Chu Hoài

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã tiến hành xem xét, thảo luận dân chủ, khách quan và biểu quyết thống nhất các nội dung quan trọng về công tác thi đua, khen thưởng.

Trọng tâm là xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Cụ thể, Hội đồng đã xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân” cho 15 đồng chí; đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 26 tập thể và 42 cá nhân trong toàn Quân đoàn có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 19 cá nhân có 5 năm liên tục hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ (giai đoạn 2021-2025); xét khen thưởng các điển hình tiên tiến trong sơ kết thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân đoàn 34 dự hội nghị. Ảnh: Chu Hoài

Ngoài ra, nhằm ghi nhận những nỗ lực, đóng góp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, Hội đồng đã xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, Cục Chính trị Quân đoàn được đánh giá là đơn vị tiêu biểu khi đã chủ động tham mưu, tổ chức quán triệt, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử.