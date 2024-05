Ngày 27-5, Quân đoàn 3 tổ chức tập huấn phòng-chống say nắng, say nóng năm 2024. Đại tá, PGS. TS Lê Văn Đông-Phó Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) chủ trì buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, 130 cán bộ chỉ huy, cán bộ hậu cần, cán bộ, nhân viên quân y của các đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trong Quân đoàn 3 được cán bộ Cục Quân y, cán bộ quân y Quân đoàn 3 giới thiệu các nội dung: Những vấn đề chung và nguyên nhân say nắng, say nóng; công tác dự phòng say nắng, say nóng tại tuyến đơn vị; triệu chứng và mức độ say nắng, say nóng; cấp cứu tại chỗ khi quân nhân bị say nắng, say nóng.

Đồng thời hướng dẫn sử dụng trang bị dự phòng, cấp cứu tại chỗ say nắng, say nóng; thảo luận, trao đổi những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác phòng-chống say nắng, say nóng ở đơn vị cơ sở.

Theo lãnh đạo Cục Hậu cần Quân đoàn 3: say nắng, say nóng là một trong những mối nguy hiểm tự nhiên, chưa được các cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức. Trong đợt nắng nóng cuối tháng 4 và đầu tháng 5-2024, một số đơn vị bố trí chương trình, thời gian huấn luyện chưa hợp lý, ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội. Vì vậy, tập huấn phòng-chống say nắng, say nóng rất thiết thực đối với đội ngũ cán bộ chỉ huy và quân y quân đoàn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về phòng-chống say nắng, say nóng cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và đội ngũ cán bộ hậu cần, cán bộ, nhân viên quân y của các đơn vị. Từ đó, giúp các đơn vị xây dựng phương án, kế hoạch phòng-chống say nắng, say nóng, bảo đảm tốt sức khỏe của bộ đội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.