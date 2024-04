Pleiku: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết tại khu dân cư

(GLO)- Ngày 23-4, ông Phạm Xuân Hào-Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn-Pleiku-cho biết: Mực nước Biển Hồ A đã xuống thấp khoảng 7 m so với mực nước mùa mưa, thấp hơn 2 m so với cùng thời điểm này năm ngoái.

(GLO)- Chiều 23-4, tại thôn Tân Hòa (xã Tân An), Công an huyện Đak Pơ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai và UBND xã Tân An tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu dân cư.