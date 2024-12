Pleiku kết nạp đảng viên đạt 143% chỉ tiêu nghị quyết

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên tất cả các lĩnh vực nên 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Trong đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt hơn 44.890 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 10,7% so với năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện trên 38.340 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 10,4% so với năm ngoái.

Công tác xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản, phát triển du lịch được quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được chú trọng; hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn, hoạt động ổn định, hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố kết nạp được 172 đảng viên mới, đạt 143% chỉ tiêu nghị quyết.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024; đồng thời, định hướng các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10,77%; thu ngân sách nhà nước theo phân cấp đạt 1.610 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 145,36 triệu đồng; trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 120 đảng viên mới trở lên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân nhấn mạnh: Năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị các bước để tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Do đó, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2025; huy động các nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới.