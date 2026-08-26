Phường An Phú kiện toàn tổ chức, cán bộ các phòng chuyên môn và trường học

(GLO)- Sáng 26-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về thành lập cơ quan hành chính; sắp xếp, thành lập, các cơ sở giáo dục công lập và các tổ chức Đảng và công tác cán bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: B.B

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phường đã công bố Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 5-8-2026 của HĐND phường về tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 5-8-2026 về giao biên chế cán bộ, công chức năm 2026.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Kháng - nguyên Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Nguyễn Tất Thắng - nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị; bà Lê Thị Phương - nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

Lãnh đạo phường An Phú trao quyết định cho các phòng chuyên môn. Ảnh: B.B

Đối với lĩnh vực giáo dục, từ 11 trường học trước đây, phường An Phú sắp xếp còn 4 cơ sở giáo dục công lập, gồm 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS.

Cụ thể, Trường Mầm non An Phú được thành lập trên cơ sở sắp xếp các trường mầm non: Bông Sen, Tuổi Ngọc và Hoa Sữa; do bà Trần Thị Phương làm Hiệu trưởng. Trường Tiểu học An Phú 1 được hình thành từ các trường tiểu học: Nguyễn Lương Bằng, Anh Hùng Núp và Lê Lai; do bà Mai Thị Sáu làm Hiệu trưởng.

Trường Tiểu học An Phú 2 gồm các trường tiểu học: Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp và điểm trường làng Wâu (thuộc Trường Tiểu học Lê Lai); do bà Đỗ Thị Kim Khuy làm Hiệu trưởng.

Trường THCS An Phú được hình thành trên cơ sở sắp xếp các trường THCS: Lý Tự Trọng, Lương Thế Vinh và Ngô Gia Tự; do ông Trịnh Văn Huyên làm Hiệu trưởng.

Lãnh đạo phường An Phú trao quyết định sáp nhập trường học. Ảnh: B.B

Hội nghị cũng công bố các quyết định tạm giao biên chế và bổ nhiệm phó hiệu trưởng các trường sau sắp xếp.

Cùng với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, phường An Phú công bố quyết định kết thúc hoạt động 11 tổ chức cơ sở Đảng tại các trường học trước sắp xếp; thành lập Chi bộ cơ sở Trường Mầm non An Phú và các Đảng bộ cơ sở Trường Tiểu học An Phú 1, Trường Tiểu học An Phú 2, Trường THCS An Phú; chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và chỉ định cấp ủy viên các tổ chức Đảng mới.