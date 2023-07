Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Phước Thọ, sinh năm 1927, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 1 giờ 46 phút ngày 6 tháng 7 năm 2023 tại nhà riêng, số 70, đường Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

(GLO)- Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng Công an xã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Bằng sự nỗ lực, trách nhiệm, họ đang là điểm tựa giữ bình yên cho người dân trong cuộc sống.

(GLO)- Thực hiện Đề án của Bộ Công an, từ tháng 3-2019 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã bố trí hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về công tác tại 196/196 xã, thị trấn. Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã vượt qua khó khăn, gian khổ để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; cảm hóa, giáo dục những người lầm lỡ; giúp đỡ người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.