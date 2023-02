Tin liên quan Việt Nam lập quan hệ ngoại giao với hai quốc gia Caribbean

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hướng tới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng châu Á sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhấn mạnh con người Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng cũng như mối liên hệ đặc biệt về văn hóa, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia có trách nhiệm rất cao và sẵn sàng hợp tác cùng Nhật Bản trong thực hiện các cam kết, mục tiêu toàn cầu; qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trở thành hình mẫu trong mối quan hệ hợp tác giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển.

Với vai trò Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang đảm nhiệm trong suốt thời gian qua, Phó Thủ tướng chia sẻ quá trình tham gia thiết lập đối tác chiến lược với Nhật Bản, trong đó, triển khai nghiên cứu về biển, vấn đề môi trường, chống biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn và nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Bày tỏ ủng hộ các sáng kiến của Chính phủ Nhật Bản đối với mục tiêu giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (net zero), Phó Thủ tướng cũng dành nhiều thời gian trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi từ điện than sang năng lượng tái tạo, đào tạo và trao đổi nhân lực... Theo đó, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện tiên quyết để thực hiện chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi nền kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu net zero cũng như bảo vệ người dân trước thiên tai, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Điển hình, trường Đại học Việt – Nhật là hình mẫu tiêu biểu cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người.

Phó Thủ tướng đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao việc Nhật Bản hỗ trợ công nghệ và tài chính giúp Việt Nam giải quyết hậu quả của chất độc màu da cam. Việt Nam đã huy động đa dạng các nguồn lực để xoa dịu nỗi đau da cam, giúp các nạn nhân có thể có cuộc sống bình thường, có công ăn việc làm và cảm thấy có ích với xã hội. Đây là nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trao đổi với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi lời cảm ơn Đại sứ đã dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, có nhiều hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình, phồn vinh của châu Á.

Phó Thủ tướng cho rằng, những sáng kiến thực tế, khả thi của Chính phủ Nhật Bản để thực hiện net zero theo hướng giảm phát thải khí nhà kính luôn song hành với phát triển kinh tế.

Tương tự như cơ chế chia sẻ vaccine trong phòng, chống đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng cho rằng, các nước đang phát triển chỉ có thể chuyển đổi năng lượng công bằng, thực hiện net zero nếu các nước phát triển chủ động, tích cực thúc đẩy chuyển giao công nghệ về năng lượng tái tạo, tích điện, sản xuất hydro xanh, amoniac xanh…

"Vì vậy, chúng ta không được chậm trễ trong nghiên cứu công nghệ khả thi, chia sẻ với nhau. Đó là mệnh lệnh từ thực tiễn", Phó Thủ tướng nói.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Takebe Tsutomu cho rằng, việc thúc đẩy, củng cố mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của mỗi nước, nhất là trước những biến động khó lường trên thế giới, các thách thức về an ninh lương lực, năng lượng, an sinh xã hội, biến đổi khí hậu…

Ông Takebe Tsutomu đưa ra một số đề xuất hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản liên quan đến giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng phó với xâm nhập mặn, nước biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long; khắc phục hậu quả chất độc da cam…