Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Chiều 1-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng, điều trị tại các cơ sở trên địa bàn các phường: Bình Định, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn.

tang-qua-tet-trung-thu-cho-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 5 từ phải sang) trao quà cho trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: Đoàn Bình

Đến thăm Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn (phường Bình Định), Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông), Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn và Trung tâm Y tế Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các em nỗ lực vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên trong học tập, sinh hoạt.

z7070535054981-c8b73663a0562a5fee2ffe7203743602.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm hỏi, động viên tinh thần trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng mong muốn các cơ sở khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ trẻ em và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Các cấp sở, ngành của tỉnh sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi, tốt nhất để các cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao.

z7070535029332-e54c329606e406807ed4a228192057d4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao quà cho thiếu nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Ảnh: Đoàn Bình

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao 155 phần quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (tổng trị giá gần 55 triệu đồng), góp phần giúp các em đón Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi.

