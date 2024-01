Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt: Cần giải quyết hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp

(GLO)- Đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh-Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Bộ Công an vừa có buổi làm việc để thông báo kết luận kiểm tra các mặt công tác nghiệp vụ PCCC-CNCH năm 2023 tại Công an tỉnh Gia Lai.