Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang

Tham gia buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh; Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang. Ảnh: Ngọc Minh

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang Phan Trần Thọ cho biết: Đảng bộ huyện Kbang có 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (15 đảng bộ và 38 chi bộ), với 3.922 đảng viên.

Năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ vậy, các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội cơ bản đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện được 35.669 ha, vượt 0,7% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 50,049 tỷ đồng, bằng 83,4% Nghị quyết.

Công tác xây dựng thôn, làng, xã nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm đầu tư. Huyện hiện có 7/13 xã đạt chuẩn NTM, gồm các xã: Đak Hlơ, Đông, Nghĩa An, Sơn Lang, Sơ Pai, Tơ Tung và Kông Bờ La; có 7 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn NTM.

Lĩnh vực văn hóa tiếp tục có bước phát triển; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; công tác giảm nghèo, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai; các nội dung về kêu gọi, phát triển du lịch tiếp tục được duy trì thực hiện; công tác tuyển quân, giao quân được tiến hành chặt chẽ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện kết nạp được 116 đảng viên, vượt 5,45% Nghị quyết.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo kế hoạch đề ra; đã thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo thực hiện đại hội điểm, đại hội thí điểm. Thống nhất lựa chọn Đảng bộ xã Tơ Tung để tổ chức đại hội điểm loại hình đảng bộ cơ sở và Chi bộ Khối Đảng để tổ chức đại hội điểm loại hình chi bộ cơ sở; Đảng bộ xã Đăk Rong tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ một số vấn đề còn tồn tại, vướng mắc của huyện; đồng thời trao đổi, gợi mở nhiệm vụ, giải pháp huyện cần tập trung thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Kbang đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong hành động, bám sát quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra trong năm 2024.

Đồng thời chuẩn bị thật tốt các điều kiện nhằm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cũng đề nghị huyện Kbang phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của huyện phát triển du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, tăng cường liên kết vùng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; tạo điểm nhấn về du lịch của huyện nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung trong thời gian tới.

Tập trung các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khuyến khích, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng; khai thác có hiệu quả, hợp lý các nguồn lợi từ rừng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2024.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ sức đảm trách nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đó tạo nguồn cán bộ cho huyện nói riêng và cho tỉnh nói chung.