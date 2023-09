Phiên tòa lưu động: Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả

(GLO)- Ngày 7-9, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 40 người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số.

(GLO)- Sáng 6-9, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành tiêu hủy số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do đơn vị thu hồi trong thời gian qua và của quần chúng nhân dân giao nộp.

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát 113-Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bàn giao 6 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Thống Nhất (TP. Pleiku) để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền. Đây là các đối tượng liên quan việc mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại địa bàn.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Sinh (SN 1994) và Nguyễn Văn Thành (SN 1996) cùng trú tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài 39kg vàng, cơ quan công an còn phát hiện Huỳnh Văn Thanh đang mang theo trên 1,5 tỉ đồng và hơn 280.000 USD.

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn giao thông cho trẻ em đến trường", sáng 5-9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông và tặng quà cho học sinh tại các trường học trên dọc tuyến quốc lộ do đơn vị phụ trách.