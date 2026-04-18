Phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự.

Khẳng định vai trò trên từng lĩnh vực

Trải qua nhiều giai đoạn, dù tên gọi và tổ chức có thay đổi, song các lực lượng vẫn hoàn thành tốt công tác tham mưu và quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT).

Phòng Cảnh sát hình sự thường xuyên họp bàn và trao đổi tình hình để luôn có các phương án phòng chống tội phạm hiệu quả. Ảnh: K.A

Tại Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng Tham mưu được xác định là “bộ não”, thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp sát với thực tiễn. Nhờ đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai chủ động, không để xảy ra bất ngờ, nhất là trong bối cảnh địa bàn sau sáp nhập tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, với đặc thù địa bàn rộng, đa dạng về dân tộc, tôn giáo và nhiều yếu tố nhạy cảm, lực lượng An ninh nội địa luôn bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để hình thành “điểm nóng”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định an ninh trên địa bàn.

Với vai trò lực lượng đấu tranh trực tiếp, lực lượng Cảnh sát hình sự khẳng định vai trò mũi nhọn trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Bằng tinh thần kiên quyết, mưu trí, linh hoạt trong áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã kịp thời triệt phá nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp chỉ trong thời gian ngắn, mang lại sự tin tưởng trong nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: “Tội phạm ngày càng tinh vi, phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn xác định phải bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để kịp thời đấu tranh, xử lý hiệu quả các vụ việc, mục tiêu cao nhất là giữ vững an ninh, an toàn cho nhân dân”.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý cư trú, cấp căn cước công dân, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và triển khai hiệu quả Đề án 06, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng tinh gọn, hiện đại, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân.

Thượng tá Hồ Hiến Chương - Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: “Lực lượng đang tập trung hoàn thiện dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, nhanh gọn hơn”.

Cùng với đó, lực lượng Tài chính CAND bảo đảm nguồn lực, hậu cần kỹ thuật, phục vụ trực tiếp công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, góp phần nâng cao tiềm lực tổng thể của Công an tỉnh.

Chủ động trong tình hình mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn tỉnh không còn là nhiệm vụ riêng lẻ của từng lực lượng, mà là nhiệm vụ xuyên suốt của Công an toàn tỉnh.

Lực lượng Công an khám xét nhà của đối tượng Phạm Anh Tài (tức Tài “đen”, 36 tuổi, trú Quảng Ngãi) một trong hai đối tượng dùng súng cướp 1,85 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá ngày 19-1. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - khẳng định: Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là nâng cao chất lượng công tác tham mưu, dự báo chiến lược, gắn với nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu vực nhạy cảm. Toàn lực lượng phải cùng vào cuộc, bám sát địa bàn, chủ động nhận diện nguy cơ, xử lý kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo đó, các mặt công tác được triển khai theo hướng rõ trọng tâm, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị, từng cán bộ. Công tác nắm tình hình được duy trì thường xuyên, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm được tổ chức quyết liệt, tập trung xử lý nhanh, dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ ban đầu, không để kéo dài, không để hình thành phức tạp.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đơn giản, thuận tiện, lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ. Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số tiếp tục đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, đồng thời rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân.

Thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố từ cơ sở, phát huy vai trò của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn. Qua đó, tạo thế chủ động trong giữ vững ổn định tình hình, không để phát sinh phức tạp ngay từ ban đầu.

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT, góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.