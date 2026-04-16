(GLO)- Ngày 16-4, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026; đồng thời triển khai tập huấn công tác tuyên giáo năm 2026.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - nhấn mạnh: Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”. Đề nghị các cấp công đoàn tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong toàn ngành Giáo dục.

Đồng thời, chủ động phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá, nhận diện nguy cơ, yếu tố có hại tại nơi làm việc, kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục, bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, nhất là tại phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu và các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giám sát an toàn, vệ sinh lao động. Công đoàn Giáo dục Việt Nam kêu gọi mỗi cơ sở giáo dục trở thành một điểm sáng về an toàn, thân thiện, “xanh - sạch - đẹp”.

Đạo diễn Ninh Quang Trường (Đài Truyền hình Việt Nam, bên trái) trao đổi, chia sẻ với thầy, cô giáo về nội dung “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền thông”. Ảnh: T.D

Dịp này, nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức tập huấn công tác tuyên giáo, với nội dung “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền thông”, do đạo diễn Ninh Quang Trường (Đài Truyền hình Việt Nam) trực tiếp truyền đạt.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà cho TS. Nguyễn Thanh Liêm - nhà khoa học trẻ phục tráng thành công giống nếp ngự Sa Huỳnh và nếp Cút. Ảnh: T.D

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao tặng phần quà trị giá 20 triệu đồng cho TS. Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc chương trình đào tạo ngành Nông học, Trường Đại học Quy Nhơn - nhà khoa học trẻ phục tráng thành công giống nếp ngự Sa Huỳnh và nếp Cút. Đồng thời, hỗ trợ 10 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 550.000 đồng.