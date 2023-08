Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị chiếm đoạt số tiền lên tới 10 tỷ đồng khi tham gia nhóm hẹn hò Câu lạc bộ 'Mỹ nhân Love' trên Telegram.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt giữ Lê Duy Anh Quân (SN 2006, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Yên Hợp, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), là đối tượng gây ra vụ án cướp tiệm vàng tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Bằng cách can thiệp phần mềm cấp biển số xe, nhóm cán bộ, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang đã cấp hơn 5.000 biển số ô tô cho cá nhân, người thân và người có nhu cầu sai quy định.