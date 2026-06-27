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Thời sự

Ông Phan Thanh Thiên được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Ông Phan Thanh Thiên - Ủy viên Ban Chấp hành VCCI, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh vừa được Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam (VCAC) thống nhất bầu giữ chức Chủ tịch VCAC nhiệm kỳ 2026-2031.

VCAC là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được thành lập tháng 11-2020, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của thành viên; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả; góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia nông nghiệp công nghệ cao trên thế giới.

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Thường trực Ban Chấp hành VCAC nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt. Ảnh: NVCC

Ông Phan Thanh Thiên cho biết, được bầu làm Chủ tịch VCAC không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dược liệu và chế biến sâu, ông mong muốn xây dựng VCAC trở thành mạng lưới kết nối rộng khắp, hoạt động thực chất, bám sát nhu cầu của doanh nghiệp, tạo môi trường để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau và cùng phát triển.

Theo ông Phan Thanh Thiên, trong nhiệm kỳ 2026-2031, VCAC sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, thúc đẩy hội nhập quốc tế trên nền tảng chuyển đổi số; tăng cường kết nối doanh nghiệp với các hiệp hội ngành hàng; tổ chức các diễn đàn chia sẻ thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, sản xuất xanh và yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Đồng thời, tiếp tục duy trì các hoạt động thường niên như Diễn đàn Nông nghiệp Việt Nam và Giải thưởng Sao Vàng, Sao Xanh Nông nghiệp Việt Nam nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ cao.

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Ông Phan Thanh Thiên được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: NVCC

Được biết, Ban Chấp hành VCAC nhiệm kỳ 2026-2031 có khoảng 100 ủy viên là đại diện các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp trên cả nước. Ban Thường trực gồm 12 thành viên, phụ trách theo vùng miền và các lĩnh vực chuyên trách như: xúc tiến thương mại, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển hội viên.

VCAC đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới liên kết tại 34 tỉnh, thành phố trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

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