(GLO)- Qua kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định bị can Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, trú làng Plei Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lập khống chứng từ rút hơn 3,5 tỷ đồng.

Tin liên quan Khởi tố nữ kế toán của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Cụ thể, từ tháng 2-2021 đến tháng 4-2023, với vai trò là kế toán của đơn vị, bà Hiền đã lập khống hàng chục chứng từ để rút hơn 3,5 tỷ đồng từ nguồn quỹ phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai mở tài khoản tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Đến đầu tháng 4-2023, khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai quyết định xuất kinh phí từ nguồn quỹ này để cấp cho các đơn vị liên quan thì bà Hiền không có khả năng bù đắp số tiền trên nên đã tự ý nghỉ việc và rời khỏi nơi cư trú.

Trước sự việc trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã kiến nghị Công an tỉnh Gia Lai truy tìm bà Hiền. Ngày 9-5-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định số 08/QĐ-CSHS về việc truy tìm bà Đỗ Thị Thu Hiền là người bị tố giác và bị nghi thực hiện hành vi phạm tội hiện không rõ đang ở đâu. Sau khi có quyết định truy tìm, ngày 11-5, bà Hiền đã về trình diện và khai báo những hành vi phạm tội của mình. Ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với bà Đỗ Thị Thu Hiền về tội “Tham ô tài sản”.