Nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thị Tố Hải-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các Đảng ủy: Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai và Phó Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Hội nghị được kết nối đến 18 điểm cầu với sự tham dự của Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng

Bám sát định hướng của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong quý III-2023, các tổ chức Đảng đã chủ động quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và triển khai thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Công tác phát triển đảng viên, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được chú trọng. Từ ngày 1-7 đến 15-9-2023, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 592 đảng viên, trong đó, 251 đảng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 42,39%), 51 đảng viên là người theo tôn giáo (chiếm 8,61%)... Công tác văn phòng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, đối ngoại tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định; các chế độ, chính sách, công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện chặt chẽ, đồng bộ.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, hướng dẫn người dân triển khai kế hoạch gieo trồng vụ mùa 2023; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp; chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng-chống cháy rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch; đôn đốc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân; quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo quy định pháp luật...

Các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Riêng với Đảng ủy Báo Gia Lai tiếp tục chú trọng xây dựng kế hoạch tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng của Đảng; quan tâm nâng cao chất lượng tin, bài, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các ấn phẩm. Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2026” trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tham mưu công tác theo dõi, quản lý sức khỏe cán bộ, cập nhật bổ sung danh sách cán bộ thuộc diện quản lý khám sức khỏe; triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ thuộc diện quản lý.

Liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức Đảng và 51 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 7 tổ chức Đảng, 44 đảng viên có vi phạm, trong đó, 1 tổ chức Đảng, 23 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; yêu cầu 6 tổ chức Đảng, 21 đảng viên kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 17 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, khai trừ; đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 3 đảng viên. Cấp ủy các cấp kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 192 tổ chức Đảng, 1.406 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ quyết định thi hành kỷ luật 78 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách (63 người), cảnh cáo (11 người), cách chức (2 người), khai trừ (2 người).

Tập trung khắc phục hạn chế, khó khăn

Tại hội nghị, đại diện cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, hầu hết ý kiến đều nêu bật khó khăn khi công tác thu ngân sách đạt thấp; tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chậm; vẫn còn vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; nhiều địa phương còn xảy ra tình trạng tảo hôn và tự tử...

Tham gia ý kiến tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân nêu rõ nguyên nhân dẫn đến việc thu ngân sách của thành phố đạt thấp hơn bình quân của tỉnh. Đến nay, thành phố đã thu 838 tỷ đồng (đạt 54% dự toán của tỉnh, 47% dự toán thành phố). Nguyên nhân cơ bản nhất là do thu tiền sử dụng đất đạt thấp, thị trường bất động sản không ổn định thời gian qua đã tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Công tác giải ngân các nguồn vốn cũng đạt thấp vì vướng mắc liên quan đến giá san lấp đất và do nguồn thu sử dụng đất không đạt.

Để giải quyết những khó khăn liên quan đến thu ngân sách trên địa bàn, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ cho biết sẽ nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến một số văn bản trong thu tiền sử dụng đất. Về vướng mắc trong triển khai thực hiện các đề án, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành phối hợp với huyện tháo gỡ kịp thời, tránh để ảnh hưởng đến nguồn vốn đã được phân bổ.

Nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân và làm tốt công tác nắm bắt tình hình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Liên quan đến kiến nghị của các địa phương xoay quanh vấn đề xác định giá đất bồi thường, đất san lấp cũng như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các sở, ngành liên quan hướng dẫn và phối hợp triển khai thực hiện.

Về vướng mắc liên quan đến việc giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia (phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững), Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; đồng thời, nắm bắt tình hình, thực hiện công tác dân vận để triển khai có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án bố trí dân cư trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các đơn vị, địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị tất cả ý kiến, kiến nghị đều phải đưa vào kết luận hội nghị và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan để giải quyết thấu đáo. Các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân chậm và triển khai còn nhiều vướng mắc, đề nghị cần phải có hội nghị để đánh giá toàn diện, vướng chỗ nào và vai trò của cấp ủy, các ngành cần tham gia ra sao? Đối với những sai phạm liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng thì nơi nào để xảy ra các vụ việc phải kiên quyết xử lý đối với chủ rừng và các đối tượng vi phạm.

Xung quanh việc phát triển đoàn viên, hội viên đạt thấp và khó khăn trong phát triển đảng viên thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị liên quan phải có khảo sát cụ thể, đánh giá và kiến nghị, đề xuất giải pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV-2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo đà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Do đó, đòi hỏi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian đến.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đối với các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy để giao các đơn vị liên quan giải quyết triệt để; giao Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28-6-2021 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phù hợp, sát với tình hình thực tế. Đối với các địa phương, trước khi cử cán bộ theo học cao cấp lý luận chính trị cần phải gặp gỡ nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên tránh để trường hợp lập danh sách nhưng không theo học.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc quán triệt các văn bản liên quan; chủ động đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy về việc phối hợp với Trung ương mở các lớp tập huấn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Rà soát, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và đẩy mạnh phát triển đảng viên; quan tâm đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm.