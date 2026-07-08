Những người “trả nợ” cho rừng

(GLO)- Từ chỗ từng nghe theo lời xúi giục của các đối tượng xấu để xâm hại rừng, nhiều người dân làng Canh Tiến (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đã thay đổi nhận thức, tích cực nhận khoán, tuần tra, trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ rừng.

Đầu tháng 7, theo chân Tổ quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến - Hồ Núi Một (Trạm quản lý bảo vệ rừng số 3) cùng các hộ nhận khoán tuần tra khu vực suối Đăk Cram, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về những người từng lầm đường nhưng nay trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ rừng.

Một trong số đó là anh Đinh Văn Thoanh (33 tuổi). Ít ai biết người đang tích cực nhận khoán, tuần tra bảo vệ rừng này từng nghe theo lời xúi giục của các đối tượng xấu để xâm hại rừng.

Anh Thoanh cho biết, năm 2016, vì cuộc sống khó khăn, anh từng làm thuê cho các đối tượng khai thác gỗ trái phép với tiền công 300-400 nghìn đồng/ngày. Khi đó, anh chỉ nghĩ đến việc kiếm thêm thu nhập mà chưa nhận thức hết hậu quả của việc tàn phá rừng.

Nhận ra rừng mất sẽ kéo theo nguồn nước cạn kiệt, đất đai bạc màu và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, anh quyết tâm từ bỏ việc phá rừng, vận động người thân, bạn bè không tiếp tay cho các đối tượng xấu.

Năm 2023, anh được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng. “Đó là cơ hội để tôi sửa sai bằng những việc làm có ích cho cộng đồng và cho rừng” - anh Thoanh chia sẻ.

Anh Trần Văn Sáng (28 tuổi) - nhân viên Tổ quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến - Hồ Núi Một cũng từng khai thác gỗ trái phép để kiếm thêm thu nhập. “Giờ nghĩ lại, tôi thấy việc mình làm là sai vì đã làm tổn hại những cánh rừng quê hương. Nhờ sự động viên của già làng và lực lượng bảo vệ rừng, tôi quyết tâm từ bỏ để cùng bà con giữ rừng” - anh Sáng nói.

Trên đường trở ra, chúng tôi gặp nhóm người dân làng Canh Tiến vừa kết thúc chuyến tuần tra tại khu vực suối Ba Cây. Trong đó, anh Đinh Văn Thành (21 tuổi) từng theo các đối tượng xấu đặt bẫy thú rừng, vận chuyển gỗ trái phép. Sau khi nhận ra sai lầm, anh vận động gia đình nhận giao khoán hơn 30 ha rừng và tích cực tham gia bảo vệ rừng.

Anh Đinh Văn Thoanh (đi đầu) cùng lực lượng bảo vệ rừng tuần tra khu vực rừng gần suối Đăk Cram. Ảnh: C.H

Theo Tổ quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến - Hồ Núi Một, đơn vị cùng các cộng đồng làng đang quản lý hơn 5.456 ha rừng phòng hộ thuộc 6 tiểu khu trên địa bàn xã Canh Vinh, Canh Liên và An Nhơn Tây.

Các tổ cộng đồng duy trì tuần tra 3-5 ngày/tuần. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, nhận thức của người dân được nâng cao, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm mạnh, hệ sinh thái rừng từng bước được phục hồi.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến - Hồ Núi Một - cho biết, trước đây, làng Canh Tiến có hơn 60 người từng tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động xâm hại rừng như khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, đặt bẫy động vật rừng.

Nhờ sự phối hợp của lực lượng bảo vệ rừng, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận làng, già làng và người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, nhiều người đã thay đổi nhận thức, từ bỏ hành vi vi phạm và tích cực tham gia bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Văn Chiến cho biết thêm, hiện làng Canh Tiến có 176 hộ nhận giao khoán bảo vệ hơn 3.700 ha rừng. Người dân thường xuyên phối hợp tuần tra, kịp thời phát hiện các dấu hiệu xâm hại rừng, nguy cơ cháy rừng và cây ngã đổ sau mưa bão. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp trên địa bàn giảm đáng kể so với trước đây.

Người dân làng Canh Tiến thông tin cho lực lượng bảo vệ rừng về các cây rừng bị bật gốc, ngã đổ sau mưa bão. Ảnh: C.H

Theo Bí thư Chi bộ làng Canh Tiến Đinh Văn Tào, cùng với tuyên truyền, làng duy trì quy ước bảo vệ rừng, thường xuyên nhắc nhở người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi xâm hại rừng, tích cực tuần tra, PCCC rừng.

Thời gian tới, làng sẽ đề nghị Đảng ủy, UBND xã Canh Vinh và Ngân hàng CSXH tăng nguồn vốn vay ưu đãi, đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần giảm áp lực lên tài nguyên rừng.