Nhiều loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm

(GLO)- Theo báo cáo của Công an tỉnh tại hội nghị giao ban công tác quý I-2024, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, dịp lễ, Tết, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, FULRO lưu vong; đấu tranh hiệu quả với hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”, xử lý kịp thời, ổn định các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Công an toàn tỉnh đã thụ lý điều tra 267 vụ phạm pháp hình sự, giảm 12 vụ thụ lý, giảm 61 vụ xảy ra so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 35,8%; có 9 loại tội phạm giảm như: giảm 19 vụ giết người, giảm 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giảm 12 vụ hủy hoại tài sản. Lực lượng Công an cũng đã bắt, vận động đầu thú 23 đối tượng truy nã. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp; công tác điều tra, xử lý tội phạm được bảo đảm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Công tác phòng cháy, chữa cháy được thực hiện đồng bộ, mang lại hiệu quả cao. Kết quả, đã giảm 60% số vụ cháy so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Công an toàn tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về nâng cao các biện pháp bảo đảm ANTT, an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm tại cơ sở; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động 127 mô hình và hơn 2.300 tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 770 tổ dân phố, thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, thu hút hơn 188.000 lượt người tham gia; tuyên truyền hơn 2.200 lượt bằng xe loa, phát hơn 35.000 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy; tổ chức cho hơn 12.000 cá nhân, hộ gia đình, chủ cơ sở kinh doanh, lái xe ký cam kết chấp hành tốt quy định pháp luật, không tham gia phạm tội, tệ nạn xã hội; đăng tải, chia sẻ hơn 9.000 lượt tin, bài tuyên truyền trên mạng xã hội.