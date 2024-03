Ia Grai tăng cường phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật

Tin liên quan Công an huyện Ia Grai tích cực giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư

Trong năm 2023, trên địa bàn huyện Ia Grai xảy ra 70 vụ phạm pháp hình sự, tăng 11 vụ so với năm 2022. Xuất hiện một số loại tội phạm mới như cưỡng đoạt tài sản; lừa đảo trên không gian mạng… Tội phạm xảy ra tại 13/13 xã, thị trấn, với 100 đối tượng tham gia, trong đó có 71 đối tượng là người Kinh, 29 đối tượng người dân tộc thiểu số. Tội phạm trộm cắp tài sản và chiếm đoạt tài sản chiếm 28,3% số vụ án.

Công an huyện đã mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh làm rõ 52/70 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 74,3%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố 84 vụ án với 127 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố 74 vụ/171 bị can; bắt, vận động ra đầu thú 5 đối tượng truy nã.

Cùng với đó, Công an huyện phát hiện 11 vụ, 29 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái pháp chất ma túy; khởi tố 11 vụ án/28 bị can, chuyển 2 vụ/12 đối tượng cho Công an tỉnh xử lý. Trên địa bàn có 34 đối tượng liên quan đến ma túy đang được quản lý, trong đó có 21 đối tượng là người dân tộc thiểu số.

Cũng trong năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông làm 9 người chết, 12 người bị thương (giảm 14 vụ tai nạn, 10 người chết và 18 người bị thương so với năm 2022).

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Lê Ngọc Quý yêu cầu các ngành chuyên môn, UBND các xã thị trấn, trong năm 2024 tiếp tục đổi mới, nâng cao phương thức, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng nâng cao vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của từng cá nhân và cơ quan thành viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, an ninh trật tự trở thành địa bàn ít tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và làm giảm các nguyên nhân hình thành tội phạm; ngăn chặn tình trạng trẻ em, học sinh vi phạm pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ tình hình ma túy, phát hiện xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm trên lĩnh vực ma túy; xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các loại tội phạm trên không gian mạng. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.