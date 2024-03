Pleiku: Tiếp nhận gần 850 tin báo, tố giác tội phạm

Thời gian qua, công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tư pháp của TP. Pleiku gồm: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, đơn vị có liên quan gồm: Thanh tra, Chi cục thuế, Đội Quản lý thị trường số 1, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 theo quy chế phối hợp đã phát huy hiệu quả. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan và đấu tranh phòng-chống vi phạm, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Pleiku.

Cụ thể, trong năm 2023 đã thụ lý, xác minh, giải quyết và kiểm sát 846 tin báo, tố giác tội phạm, tăng 264 tin so với cùng kỳ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã giải quyết 761 tin, trong đó khởi tố 427 tin, không khởi tố 197 tin, tạm đình chỉ giải quyết 137 tin. 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do Cơ quan Điều tra thụ lý, xác minh đều được VKSND TP. Pleiku kiểm sát theo đúng quy định.

Trong năm 2023, 3 ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân TP. Pleiku đã thống nhất chọn án điểm đối với 29 vụ án với 40 bị can để tập trung điều tra, truy tố, xét xử phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hết năm 2023 đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử xong 19 vụ với 25 bị can.

Với quy chế phối hợp trong công tác giải quyết án hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã thụ lý điều tra 539 vụ án/514 bị can, tăng 191 vụ án/136 bị can so với cùng kỳ. VKSND TP. Pleiku đã thụ lý kiểm sát 539 vụ án/514 bị can, thụ lý giải quyết 219 vụ án/304 bị can, tăng 15 vụ án/22 bị can so với cùng kỳ. Tòa án nhân dân TP. Pleiku đã thụ lý giải quyết 240 vụ án/337 bị can, tăng 22 vụ án/41 bị can so với cùng kỳ, xét xử 192 vụ án/267 bị can.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp đã thảo luận về các nội dung trong việc thực hiện công tác phối hợp liên ngành trong năm 2024. Đồng thời các cơ quan đã tiến hành ký kết 3 Quy chế gồm: Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; Quy chế phối hợp giữa VKSND TP. Pleiku và Cơ quan Thi hành án Hình sự, Nhà tạm giữ Công an TP. Pleiku; Quy chế phối hợp kiểm tra, kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Điều tra viên Công an cấp xã.