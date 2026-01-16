Người trồng hoa lay ơn Tây Gia Lai thấp thỏm vì thời tiết lạnh

(GLO)- Còn khoảng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này người trồng hoa lay ơn đang tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết. Song gần đây, thời tiết khu vực Tây Gia Lai xuất hiện lạnh kéo dài khiến người trồng hoa lay ơn không khỏi lo lắng về nguy cơ hoa nở “lệch vụ Tết”.

Nín thở theo thời tiết

Từ nhiều năm nay, mỗi dịp Tết đến, nhiều nông dân tại các xã, phường An Phú, Pleiku, Biển Hồ, Đak Đoa… khu vực Tây Gia Lai thường trồng hoa lay ơn cung cấp cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh chưng trong dịp Tết, với mong muốn cầu may mắn trong năm mới.

Theo đó, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 (âm lịch), nhiều hộ mua giống hoa lay ơn từ Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về trồng. Năm nay, thời tiết Tây Gia Lai mưa nhiều nên người dân chủ động “canh thời tiết”, xuống giống sớm hơn năm ngoái từ 5-7 ngày để hoa nở đúng vào những ngày Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, nhiều vườn hoa đạt từ 5 đến 6 cặp lá, bắt đầu vươn đòng. Chủ vườn tập trung chăm sóc, chờ ngày thu hoạch để cung cấp cho thương lái thu mua, vận chuyển, tiêu thụ khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Vườn hoa lay ơn của anh Nguyễn Thành Vũ đang được chăm sóc trong điều kiện thời tiết lạnh. Ảnh: N.D

Khác với những năm trước, thời điểm này khu vực Tây Gia Lai đang bước vào mùa khô, thời tiết nắng ấm, rất thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển. Người trồng hoa lay ơn tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết, đáp ứng nhu cầu của người yêu thích loài hoa này. Tuy nhiên, khoảng một tuần qua, thời tiết xuất hiện lạnh bất thường khiến người trồng hoa lay ơn không khỏi lo lắng bởi nếu lạnh tiếp tục kéo dài, hoa sẽ phát triển chậm, nguy cơ nở muộn, không trúng vào những ngày Tết là rất lớn.

Anh Nguyễn Thành Vũ (tổ 6, phường An Phú) cho biết: Đã thành thông lệ, khoảng tháng 9 (âm lịch) tôi vào Lâm Đồng mua giống hoa lay ơn tai vuông ngoại, bông đỏ về trồng trên hơn 2 sào đất của gia đình, phục vụ nhu cầu chưng hoa của người dân trước và trong dịp Tết. Đây là “nghề” không chỉ riêng tôi mà một số hộ trên địa bàn phường cũng thực hiện trong dịp này, với hy vọng vừa có thu nhập, vừa cải tạo đất sau các vụ trồng rau màu.

Năm nay, giá giống hoa lay ơn giảm hơn so với năm ngoái, giúp nông dân yên tâm sản xuất. Tuy nhiên, thời tiết rất khó đoán, những ngày gần đây xuất hiện lạnh từ đêm đến sáng sớm khiến người trồng hoa lay ơn thấp thỏm nỗi lo hoa phát triển chậm, nguy cơ nở không trùng thời điểm quan trọng, ảnh hưởng đến thu nhập cũng như chi phí đã đầu tư.

Theo anh Vũ, nếu nắng ấm như mọi năm, vùng hoa lay ơn phường An Phú sẽ bắt đầu thu hoạch nhộn nhịp trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 22 (tháng Chạp), xe đông lạnh từ khắp nơi về mua hoa, vận chuyển tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, số còn lại tiêu thụ tại các xã, phường trong tỉnh.

“Hiện nay, hầu hết người trồng hoa lay ơn ở đây sợ nhất là yếu tố thời tiết. Từ lúc xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch, bà con đã canh được ngày, tháng để hoa nở kịp thời, đúng lúc. Vườn hoa của tôi năm nay trồng sớm hơn năm ngoái vì theo kinh nghiệm, mưa nhiều thường kèm theo lạnh kéo dài, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Nhờ vậy, đến nay vườn hoa vẫn phát triển ổn định. Dù vậy, tôi cũng như nhiều hộ trồng hoa lay ơn vẫn đang ‘nín thở’ mong thời tiết nắng ấm trở lại để hoa nở kịp thời và đẹp trong mùa xuân này” - anh Vũ chia sẻ.

Bà Lê Thị Thủy đang tập trung làm cỏ, chuẩn bị bón phân cho vườn hoa lay ơn, với hy vọng thời tiết ổn định trở lại để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Ảnh: N.D

Còn bà Lê Thị Thủy (tổ 11, phường An Phú) bộc bạch: Năm nay, tôi trồng hơn 1 sào hoa lay ơn đỏ mật và tai vuông ngoại, cũng sớm hơn năm ngoái. Cây sinh trưởng, phát triển tốt nhưng gần đây lạnh kéo dài nên việc chăm sóc khó khăn hơn rất nhiều. Nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoa nở sớm hay muộn. Đặc biệt, thời tiết lạnh khiến chi phí đầu tư như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công chăm sóc tăng theo. Hiện nay, người trồng hoa lay ơn phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, chăm sóc thật kỹ, với hy vọng những ngày tới nắng ấm trở lại để hoa nở đúng dịp Tết, giúp gia đình có nguồn thu nhập.

Tập trung nguồn lực chăm sóc

Theo kinh nghiệm của nhiều hộ trồng hoa lay ơn khu vực Tây Gia Lai, trồng hoa phụ thuộc rất lớn vào thời tiết. Nếu nắng ấm, hoa nở đúng dịp Tết là điều đáng mừng; còn thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay thì rất khó dự đoán, chưa kể giá cả thị trường biến động. Vì vậy, người trồng hoa lay ơn đang tập trung nguồn lực chăm sóc và mong từ nay đến Tết Nguyên đán, thời tiết sẽ thuận lợi trở lại để hoa nở đúng dịp, mang lại giá trị và hiệu quả kinh tế cao hơn.

Người dân phường Pleiku trồng hoa lay ơn cung cấp thị trường tiêu thụ quanh năm. Ảnh: N.D

Ông Lê Đức Thắng (tổ 5, phường Pleiku) chia sẻ: Tôi trồng hơn 3 sào hoa lay ơn ở vùng đất này đã mấy chục năm. Chưa kể diện tích của các con trai, con rể cũng trồng loài hoa này. Thời điểm này xuất hiện lạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của vườn hoa. Nhờ khu vực trồng cao, lại xuống giống sớm hơn mọi năm nên vườn hoa phát triển ổn định, đang vào giai đoạn nuôi đòng. Hiện tại, gia đình tập trung chăm sóc như cắm cây, giăng dây theo từng luống để cây không bị đổ, dự kiến khoảng ngày 15 (tháng Chạp) sẽ bắt đầu cắt bán cho thương lái trong và ngoài tỉnh.

Ông Lê Đức Thắng đang cắm cây, giăng dây để hoa khỏi ngã đổ. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Hữu Tài - Chủ tịch Hội Nông dân phường An Phú cho biết: Qua khảo sát sơ bộ, phường hiện có hơn 5 ha hoa lay ơn của người dân trồng bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Tuy nhiên, những ngày qua thời tiết lạnh khiến người trồng hoa không khỏi lo lắng. Hội Nông dân phường đã tuyên truyền, vận động người trồng hoa lay ơn huy động nguồn lực, tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giúp bà con có nguồn thu nhập, vui xuân đón Tết.