Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Công an các địa phương ở Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Nhiều vụ TNGT liên quan đến người DTTS

Đầu năm 2024, tại xã Hra (huyện Mang Yang) nổi lên tình trạng một số thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập chạy xe máy với tốc độ cao, rú ga trên tuyến quốc lộ 19 gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Qua rà soát, Công an xã xác định tại địa phương có 6 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Thượng úy Gan-Phó Trưởng Công an xã-chia sẻ: “Hàng tuần, Công an xã gọi 6 thanh-thiếu niên này lên trụ sở để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Nhờ vậy mà các đối tượng đã nhận ra điều sai trái và chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông”.

Đại úy Bùi Thị Thanh An-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Mang Yang) cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 11 vụ TNGT, làm 4 người chết, 11 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT không tăng số người chết, song tăng 4 vụ và tăng 5 người bị thương. Trong số này có nhiều vụ TNGT liên quan đến người DTTS.

“Để kéo giảm TNGT, đơn vị tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 32 đợt tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại 8 thôn, làng và 15 trường học với hơn 7.000 người tham gia; vận động hơn 11.700 người ký cam kết không vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ”-Đại úy An thông tin.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phú Thiện xảy ra 8 vụ TNGT khiến 5 người tử vong, 6 người bị thương, trong đó có 4 người DTTS. Đại úy Trần Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện) cho hay: “Những năm gần đây, số vụ TNGT liên quan đến người DTTS tại địa phương có dấu hiệu tăng, đặc biệt là liên quan đến thanh-thiếu niên người DTTS. Do đó, đơn vị đã triển khai các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ TNGT xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, năm 2023, đơn vị tổ chức tuyên truyền trực tiếp gần 200 buổi với gần 10.000 người tham gia; tuyên truyền lưu động 165 buổi, phát 17.498 tờ rơi và đến 414 gia đình tuyên truyền, gọi hỏi răn đe 143 trường hợp. Riêng 3 tháng đầu năm 2024, chúng tôi đã tổ chức 43 buổi tuyên truyền và gọi hỏi, răn đe 49 trường hợp thanh niên người DTTS”.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức

Theo Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Mang Yang), đơn vị không chỉ tuyên truyền miệng mà còn kết hợp các hình thức như giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao. Đơn vị cũng lồng ghép đưa các video liên quan đến TNGT trên địa bàn huyện, xã vào các buổi chiếu phim để người dân dễ dàng tiếp cận hơn, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu TNGT.

Cùng với đó, Công an huyện cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vào các khung giờ cao điểm trong ngày nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới TNGT. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện 353 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt 334 trường hợp với tổng số tiền gần 375 triệu đồng.

Ông Thơng-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Chrah (xã Hra, huyện Mang Yang) cho hay: Ông thường xuyên cùng với cán bộ Công an huyện Mang Yang tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, nhất là phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không uống rượu bia trước khi lái xe.

“Đặc biệt, tôi khuyên các bậc phụ huynh không được giao xe máy cho con khi chúng chưa đủ tuổi. Hiện nhiều gia đình chở con đi học, đi rẫy chứ nhất quyết không giao xe cho mấy đứa còn nhỏ tuổi”-ông Thơng nói.

Còn theo Trung tá Ngô Văn Vinh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đức Cơ): Trong quý I-2024, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại địa phương; gọi hỏi răn đe 21 trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông; phát hơn 285 tờ rơi tuyên truyền cho người điều khiển phương tiện giao thông.

Trên cơ sở danh sách rà soát số người trên 18 tuổi nhưng chưa có giấy phép lái xe, Công an huyện phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện và Sở Giao thông-Vận tải tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho 245 người dân trên địa bàn.

Đơn vị cũng phối hợp với lực lượng khác và Công an các xã, thị trấn tổ chức 18 buổi tuần tra vào ban đêm nhằm bảo đảm trật tự xã hội, trật tự giao thông tại các địa bàn trọng điểm; xử lý các trường hợp thanh-thiếu niên có biểu hiện chạy xe gây rối, quậy phá, kết hợp với phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tụ tập đánh nhau, gây thương tích, trộm cắp tài sản. Qua đó, lực lượng Công an đã nhắc nhở 44 lượt thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập quậy phá.

“Tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền ở các thôn, làng phức tạp về trật tự an toàn giao thông như làng Trol Đeng (thị trấn Chư Ty), Sung Le Kép (xã Ia Kla)… Chúng tôi cũng sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nâng cao hơn nữa ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với người DTTS trên địa bàn huyện”-Trung tá Vinh cho hay.