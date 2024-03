Công an Gia Lai chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, Phòng CSGT (Công an tỉnh) thường xuyên phối hợp với Công an cấp huyện, cấp xã và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Chỉ tính từ ngày 1-12-2023 đến 14-3-2024, các đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền tại trường học, thôn, làng thu hút hơn 12.000 học sinh và người dân tham gia; lồng ghép tặng gần 1.000 mũ bảo hiểm, hơn 900 phần quà, hơn 100 bình chữa cháy; gần 1.000 bộ quần áo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao 5 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Mới đây, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Đak Pơ tổ chức tuyên truyền Luật GTĐB cho hơn 300 người dân ở làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ. Bên cạnh đó, Phòng CSGT và Công an huyện Đak Pơ đã thông tin về các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia; những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn và hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra.

Ông Đinh Đưm-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Leng Tô-chia sẻ: “Tôi rất mừng khi Công an các cấp luôn quan tâm tuyên truyền pháp luật nói chung và Luật GTĐB nói riêng cho bà con dân làng. Mặc dù đang vào vụ thu hoạch mía nhưng bà con tham gia khá đầy đủ. Thời gian tới, thông qua các buổi họp dân, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức trong khi tham gia giao thông”.

Đại úy Nguyễn Phan Yến Yến-Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cho biết: “Trong quá trình tuyên truyền, chúng tôi tập trung vào các nội dung trọng tâm để giúp bà con dễ hiểu và nhận thức rõ tác hại của việc không chấp hành Luật GTĐB.

Nhờ có sự phối hợp, hỗ trợ từ Công an cơ sở và Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện nên các buổi tuyên truyền đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, hình thức lồng ghép trả lời câu hỏi về Luật GTĐB và tặng những phần quà ý nghĩa, biểu diễn văn nghệ đã tạo không khí phấn khởi đối với người tham gia”.

Không có “vùng cấm” trong xử lý vi phạm

Vi phạm Luật GTĐB là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, gây hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Thời gian qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm. Từ ngày 22-2 đến 14-3-2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hơn 5.400 trường hợp vi phạm với số tiền gần 5 tỷ đồng; tước hơn 500 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 10 xe ô tô, hơn 600 xe mô tô. Trong đó, hơn 500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và gần 100 trường hợp chở quá khổ, quá tải; hơn 600 trường hợp vi phạm tốc độ và 170 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) khẳng định: “Phòng CSGT và Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, chuyên đề công tác trọng tâm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền ở cơ sở, bám sát các yêu cầu nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm Luật GTĐB.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 979/KH-CAT-PV01 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, chúng tôi phối hợp với Công an các địa phương có tuyến quốc lộ đi qua để rà soát, lập danh sách hàng trăm trường hợp là thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật GTĐB, có các hành vi uống rượu, bia rồi điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng… để gọi hỏi, răn đe và yêu cầu ký cam kết không tái vi phạm”.

Cũng theo Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh: Lực lượng CSGT được cấp nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng hiện đại phục vụ công tác. Hệ thống camera giám sát an ninh; giám sát giao thông được đầu tư và nâng cấp nên các hành vi vi phạm Luật GTĐB như: vượt đèn đỏ, đậu đỗ không đúng nơi quy định, chạy lấn làn đường, phần đường… được phát hiện và xử lý theo quy định. Từ ngày 22-2 đến 14-3-2024, thông qua hệ thống camera, lực lượng CSGT đã lập biên bản “phạt nguội” hơn 120 trường hợp vi phạm Luật GTĐB.

Với tinh thần vào cuộc quyết liệt, “không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ”, lực lượng CSGT tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, bảo đảm tốt trật tự, an toàn giao thông, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản cho mọi người khi tham gia giao thông và giữ vững trật tự an toàn xã hội.