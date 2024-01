Gia Lai: Quyết liệt xử lý xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Ngày 13-1, Đoàn cơ sở Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Chi Đoàn xây dựng lực lượng I (Công an tỉnh Gia Lai), Công an xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) phối hợp cùng Công đoàn Cục truyền thông Công an Nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tết về xuân biên giới”.