Mỹ giảm thuế hàng hóa xuống còn 15% đối với Thụy Sĩ

(GLO)- Ngày 14-11,t rong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết mức thuế mà Mỹ áp dụng với hàng hóa của nước này sẽ chỉ còn là 15%.

Đây là mức giảm đáng kể so với mức 39% mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 8 vừa qua.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer trả lời truyền thông rằng Washington đã đạt được thỏa thuận về thuế quan với Bern.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Geer, Thụy Sĩ đồng ý đưa một số hoạt động sản xuất tới Mỹ trong thời gian tới và thỏa thuận vừa đạt được nhắm tới một số lĩnh vực như dược phẩm, luyện vàng và thiết bị đường sắt. Dự kiến, thông tin chi tiết về thỏa thuận mà Thụy Sĩ vừa đạt được với Mỹ sẽ được Hội đồng Liên bang cung cấp trong ngày 15-11.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan và An ninh biên giới Thụy Sĩ, nước này xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn nhập khẩu. Trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thụy Sĩ sang Mỹ ước đạt 52,65 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 63,7 tỷ USD), trong đó dược phẩm là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thụy Sĩ, sau Liên minh châu Âu (EU).

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ đạt 14,13 tỷ franc (tương đương 17,09 tỷ USD). Tháng 5 vừa qua, hai tập đoàn dược phẩm lớn của Thụy Sĩ đã thông báo kế hoạch đầu tư vào thị trường Mỹ. Cụ thể, Novartis tuyên bố sẽ đầu tư thêm 23 tỷ USD tại Mỹ trong vòng 5 năm tới, trong khi Roche công bố kế hoạch đầu tư 50 tỷ USD trong cùng giai đoạn.