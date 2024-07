Một giám đốc bị khởi tố

(GLO)- Ngày 26-7, Công an huyện Đak Pơ phối hợp với Phòng PC06 (Công an tỉnh Gia Lai) tập huấn kiến thức về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT).

Công an quận 3 đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi đến các cơ sở phòng khám, dịch vụ làm đẹp không phép, không có chuyên môn...

Mở rộng điều tra, Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) vừa bắt thêm 9 bị can trong đường dây cá độ bóng đá trăm tỉ mùa EURO 2024.

Sáng 26-7, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

(GLO)- Ngày 23-7, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) di lý đối tượng Lê Thị Hồng Vui (SN 1987, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về Gia Lai để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.