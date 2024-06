Khởi tố cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam hành vi trốn thuế

Ngày 23.6, Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can Phạm Văn Tam, 43 tuổi, ở Q.11, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo về tội trốn thuế.

Ngày 23.6, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tam, 43 tuổi, ở Q.11, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo (viết tắt Công ty Asanzo) và bị can Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng giám đốc Công ty Asanzo) về tội trốn thuế.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Phạm Văn Tam có hành vi chỉ đạo Phạm Xuân Tình là đại diện pháp luật, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo ký các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty THHH đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn. Sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài số sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo của Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp hơn 15,7 tỉ đồng.

Trước đó, năm 2019, Cục Thuế TP.HCM có quyết định chuyển hồ sơ Công ty Asanzo đến Công an TP.HCM do có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan thuế cũng đã ra quyết định tổng cộng số thuế truy thu và phạt của Công ty Asanzo lên tới 68,57 tỉ đồng.

Theo kết luận thanh tra thuế, từ năm 2016 đến tháng 7.2019, Công ty Asanzo đã vi phạm hàng loạt quy định về thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn, doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngoài ra, Công ty Asanzo đã không ghi chép trong sổ kế toán mặt hàng linh kiện điều hòa nhiệt độ mua từ Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty THHH đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn về việc thuê bên ngoài gia công một phần (dàn nóng và lạnh) và phần còn lại tự sản xuất, lắp ráp thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo.

Sau đó, sản phẩm trên được bán cho các doanh nghiệp thuộc hệ thống Công ty Asanzo, đồng thời sử dụng hóa đơn đầu vào có nội dung ghi là mặt hàng điều hòa nhiệt độ, không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ, để hạch toán hàng hóa, đầu vào, để không khai thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.

Tháng 8.2020, kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C03) gửi Tổng cục Hải quan kết luận, C03 đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện việc kiểm tra sau thông quan đối với Công ty Asanzo và các công ty liên quan nhập khẩu các lô hàng hóa mang nhãn hiệu Asanzo và linh phụ kiện hàng hóa để sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu Asanzo. Nếu có dấu hiệu tội phạm "buôn lậu" hoặc "trốn thuế", chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) để điều tra theo thẩm quyền.

Đối với hành vi có dấu hiệu buôn lậu và trốn thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng của Công ty Asanzo, C03 đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.