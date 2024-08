Nông sản, đặc sản từ vườn ra phiên chợ

Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Mang Yang năm 2024 được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 3-8, tại Công viên 3-2 (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) với quy mô 30 gian hàng. Trong đó, có 8 gian hàng đến từ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 22 gian hàng của Hội Nông dân các xã, thị trấn, các hợp tác xã, hội sinh vật cảnh trên địa bàn huyện Mang Yang. Phiên chợ trưng bày và bán các sản phẩm nông nghiệp, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu như cà phê, mật ong, yến, dược liệu, sầu riêng, bơ, chanh dây, mắc ca, gạo, bắp, các thực phẩm chế biến như bún, bánh, măng le muối chua… cùng một số sản phẩm đan lát mang nét đặc trưng do đồng bào dân tộc thiểu số làm ra.

Lần đầu tiên được tham gia phiên chợ tại đây, bà Phạm Thị Bích (xã Đak Ya, huyện Mang Yang) cho hay: “Tôi vừa là hội viên nông dân xã, vừa là người chuyên thu mua hàng nông sản nên sản phẩm mang đến phiên chợ khá đa dạng với các loại như sầu riêng, bơ, bưởi da xanh, na Thái, khổ qua rừng, bắp… Những sản phẩm này tôi đã kết nối được ở các chợ đầu mối Đà Nẵng, Thủ Đức, Long Biên. Vào mùa thu hoạch các loại trái cây, tôi đến tận nơi những nhà có sản lượng lớn đặt cọc và thu hái, nên bà con nông dân rất yên tâm. Việc được hỗ trợ tham gia phiên chợ lần này, tôi có cơ hội kết nối thêm những nhà vườn trong tỉnh để đa dạng sản phẩm, cũng như tìm kiếm thêm những mặt hàng đặc trưng của người đồng bào dân tộc thiểu số”.

Từ huyện Ia Pa lên tham gia phiên chợ, ông Đỗ Văn Hùng-Chủ tịch Hội Nông huyện Ia Pa cho biết: Hội nông dân huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện đưa các sản phẩm của hội viên lên sàn giao dịch thương mại điện tử, nhưng hiệu quả cũng còn hạn chế, do mẫu mã, bao bì của sản phẩm còn sơ sài nên tính quảng bá không cao. Vì vậy, thông qua các phiên chợ như thế này, bà con có cơ hội giới thiệu trực tiếp sản phẩm của mình tới người tiêu dùng. Bên cạnh đó, với sự góp mặt của nhiều địa phương, bà con nông dân được tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, cũng như định hướng tiêu thụ sản phẩm.

Ông Y Khâm-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Phiên chợ là một trong những hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; là nơi gặp gỡ giữa người sản xuất, người tiêu dùng; giữa nông dân với các tổ chức kinh tế; là điều kiện tốt để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các vùng khác, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính sự phong phú của các gian hàng đã đem đến cho khách tham quan những trải nghiệm thú vị. Chị Trần Thị Thu (tổ dân phố 3, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) bày tỏ: “Tại đây, người tiêu dùng được tìm hiểu nhiều sản phẩm có chất lượng tốt đến từ các địa phương trong tỉnh, nhiều sản phẩm sạch được bà con trong vùng làm theo phương thức canh tác hoàn toàn tự nhiên. Rồi phiên chợ cũng có nhiều sản phẩm đan lát của đồng bào địa phương như gùi, túi xách, bàn trà làm từ vật liệu mây tre nên khá độc đáo. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội để sản của bà con được nhiều người biết đến hơn, là dịp để người dân tìm hiểu về nghề truyền thống”.

Mở ra cơ hội cho nông dân tiếp cận thị trường

Theo đánh giá của ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, trên thực tế, những năm qua sản phẩm nông nghiệp của người dân huyện Mang Yang sản xuất với quy mô còn manh mún, nhỏ lẻ, giá trị đem lại chưa tương xứng với tiềm lực lợi thế về đất đai, cũng như nguồn lực lao động của huyện. Bên cạnh đó, đầu ra cho nông sản an toàn và cách tiếp cận thị trường của các cơ sở sản xuất trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, người tiêu dùng băn khoăn khi chọn mua nông sản an toàn. Vì vậy, phiên chợ là một trong nhiều hình thức giúp người tiêu dùng tiếp cận được nông sản bảo đảm chất lượng, an toàn, nhận biết được nguồn gốc sản phẩm. Đây cũng là dịp để người nông dân trao đổi, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nhằm phục vụ cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản ở địa phương.

Phiên chợ cũng góp phần tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thay đổi nếp nghĩ cách làm, thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, hữu cơ, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.