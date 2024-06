Diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9-6, tại khu vực Hội trường 23-3 (phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Phiên chợ nông sản thị xã An Khê lần thứ III năm 2024 đã mở ra cơ hội để các hộ sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương.

Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê Trương Quốc Thắng cho biết: Phiên chợ nông sản thị xã An Khê lần thứ III năm 2024 do Hội Nông dân thị xã chủ trì phối hợp với một số phòng, ban, đoàn thể liên quan của thị xã tổ chức. Thông qua Phiên chợ nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản sạch và kết nối cung cầu, hợp tác liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

“Năm nay, được sự nhất trí của Thị ủy, UBND thị xã, chúng tôi tổ chức Phiên chợ tại khu vực Hội trường 23-3. Với không gian rộng rãi, chúng tôi bố trí các gian hàng thành 2 hàng dọc tạo điều kiện cho người bán cung ứng, giới thiệu hàng hóa và người dân tham gia vui chơi, mua sắm thuận lợi”-ông Thắng nói về điểm mới.

Phiên chợ nông sản thị xã An Khê lần III năm 2024 thu hút 50 gian hàng của 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tú An, các đơn vị xã, phường, hộ sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác, nông hội, hội quán, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã An Khê; các huyện: Đak Pơ, Kông Chro, Kbang, Mang Yang, Chư Prông, thị xã Ayun Pa và các huyện Tây Sơn và Vân Canh (tỉnh Bình Định).

Các gian hàng bày bán, giới thiệu hàng trăm loại sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến, giống cây trồng, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng và nông sản đặc trưng của mỗi địa phương do người dân trồng trọt, sản xuất.

Chị Vũ Thị Hòa (xã Ia Pia, huyện Chư Prông) kể: Chị nuôi hươu từ năm 2013 đến nay, bên cạnh cung cấp hươu giống, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, bao tiêu sản phẩm nhung cho hộ chăn nuôi trên địa bàn xã, gia đình còn đầu tư máy móc chế biến nhung hươu thành một số sản phẩm như: Nhung hươu ngâm mật ong, bột nhung hươu, nhung hươu ngâm rượu. Riêng sản phẩm nhung hươu ngâm mật ong đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2021 và được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 và năm 2024.

“Qua 3 ngày bày bán, giới thiệu sản phẩm tôi bán được 2 hũ bột nhung hươu nguyên chất, 12 hũ nhung hươu ngâm mật ong loại 150, 220, 350 gram và 5 chai nhung hươu ngâm rượu; giá bán dao động từ 400 ngàn đồng đến 1,1 triệu đồng/hũ. Tổng doanh thu gần 20 triệu đồng. Tôi cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi hươu cho 3 người dân ở huyện Kbang và thị xã An Khê”-chị Hòa thống kê.

Còn chị Lê Thị Kim Yến (tổ 2, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) phấn khởi nói: “Sau 3 ngày tham gia Phiên chợ, tôi bán được hơn 40 kg nấm rơm, nấm đùi gà, nấm bào ngư, cao hơn năm trước 10 kg; giá bán từ 30-120 ngàn đồng/kg bằng giá năm ngoái. Nấm linh chi khô là sản phẩm mới có giá 600 ngàn đồng/kg. Thông qua phiên chợ đã tìm kiếm đối tác để liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nấm linh chi”.

Tham gia Phiên chợ, xã Tú An có 3 gian hàng của làng Nhoi, Hòa Bình, Pơ Nang và 3 gian hàng của Hội Nông dân xã với các loại nông sản: Chanh dây, vú sữa hoàng kim, măng tre, ổi, chuối, đu đủ, dừa xiêm, trứng vịt đồng, gà thả vườn, lươn, ốc lác Thái Lan...Ông Nguyễn Phúc Thiên-Chủ tịch Hội Nông dân xã cho hay: Để có các sản phẩm giới thiệu, quảng bá tại Phiên chợ, ngay sau khi có kế hoạch tổ chức phiên chợ của Hội Nông dân thị xã, chúng tôi đã triển khai cho chi Hội Nông dân các thôn, làng chuẩn bị. Rút kinh nghiệm từ những Phiên chợ trước, năm nay hội viên, nông dân đăng ký nhiều mặt hàng hơn, nhất là nông dân ở các làng đã chủ động sản xuất, trồng trọt những sản phẩm có giá trị được người tiêu dùng ưa chuộng.

“Hội viên nông dân các làng còn thu hái rau rừng, bắt ốc suối bán kiếm thêm thu nhập; tham gia chế biến cơm lam, nướng gà, nướng thịt quảng bá nét ẩm thực đặc trưng của người dân bản địa. Đội cồng chiêng của làng Pơ Nang tham gia diễn tấu cồng chiêng quảng bá bản sắc văn hóa tới du khách bốn phương, tạo không khí sôi động, hấp dẫn cho Phiên chợ”-ông Thiên nhận xét.

Phiên chợ nông nghiệp thị xã An Khê cũng là cơ hội để người tiêu dùng trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận tham quan, trải nghiệm và mua sắm những mặt hàng nông sản có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý.

Cùng vợ, con tham quan, mua sắm tại Phiên chợ nông sản thị xã An Khê, anh Nguyễn Thành Anh (thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ) hồ hởi chia sẻ: “Các gian hàng bày bán nhiều nông sản tươi ngon, đa dạng mẫu mã, chủng loại, giá bán phải chăng. Đến với Phiên chợ, ngoài mua sắm, người dân còn được trải nghiệm với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trình diễn cồng chiêng và thưởng thức món ăn đặc trưng. Hy vọng năm sau thị xã tiếp tục tổ chức Phiên chợ quy mô, bài bản hơn để quảng bá, giới thiệu tới người dân những sản phẩm an toàn, chất lượng”.

Đánh giá kết quả hoạt động của Phiên chợ, ông Thắng thông tin: “Phiên chợ năm nay, thu hút nhiều hơn năm trước 10 gian hàng; đã có khoảng 25.000 lượt người dân đến tham quan mua sắm, cao hơn Phiên chợ năm 2023 là 15.000 lượt người dân, du khách. Đây là những con số biết nói để chúng tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức phiên chợ tốt hơn những năm sau; tạo động lực để người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương. Qua Phiên chợ lần này, chúng tôi hy vọng sẽ lựa chọn được nhiều sản phẩm đặc trưng của thị xã để động viên chủ hộ tham gia đăng ký sản phẩm OCOP của thị xã An Khê năm 2025”.