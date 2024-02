Nhộn nhịp mua bán

Ngày 6-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), huyện Đak Pơ tổ chức phiên chợ Tết, giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024”. Tham gia phiên chợ có 16 gian hàng của các xã, thị trấn, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) ở huyện Đak Pơ và các huyện Kbang, Kông Chro. Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ cho biết: Phiên chợ Tết năm nay tăng 3 gian hàng so với năm ngoái. Cùng với một số món ăn truyền thống của người bản địa như: cơm lam, gà nướng, rượu ghè, còn có các gian hàng trưng bày, giới thiệu các loại trái cây, rau củ quả, sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tại phiên chợ Tết, HTX Dịch vụ và nông nghiệp An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro) trưng bày, giới thiệu sản phẩm bột gia vị ớt tỏi chanh, dưa leo tươi đạt OCOP 3 sao cấp huyện, mặt nạ thảo mộc, mật ong rừng ngâm hoa đu đủ, sữa chua khoai môn, trong đó nước chuối lên men tự nhiên thu hút khách hàng mua nhiều nhất. Bà Trần Thị Tầm-Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX phấn khởi nói: “Chúng tôi đã bán được 70 lít nước chuối, giá bán 30-45 ngàn đồng/lít. Năm sau, huyện Đak Pơ tổ chức Phiên chợ, HTX sẽ tiếp tục đăng ký tham gia bày bán đa dạng sản phẩm hơn”.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đak Pơ Phạm Ngọc Tuấn cho hay: Ngay khi nhận được kế hoạch huyện tổ chức phiên chợ Tết, thị trấn đã triển khai đến các phòng, ban, hội, đoàn thể, thôn làng, tổ dân phố để chủ động hàng hóa quảng bá. Từ đó, thị trấn đã lựa chọn đăng ký bày bán sản phẩm như: Hoa cây cảnh, rau, củ, quả trồng trọt, sản xuất theo hướng VietGAP, hữu cơ; nem, chả, rượu nếp, rượu ghè, chả ram tôm đất, hành, củ kiệu muối chua ngọt. Các sản phẩm bày bán tại phiên chợ đều được khách hàng đánh giá cao, mua về sử dụng những ngày Tết.

Tham quan, mua sắm tại phiên chợ Tết, chị Phan Thị Tuyết Loan (thôn An Sơn, xã Cư An) nhìn nhận: "Phiên chợ năm nay có nhiều gian hàng, sản phẩm đa dạng hơn năm trước. Các loại rau, củ, quả, trái cây đều tươi ngon, giá cả phải chăng. Huyện tổ chức phiên chợ Tết đã tạo điều kiện cho người dân mua sắm những sản phẩm sạch, an toàn. Tôi đã mua rượu nếp cẩm, nem, chả, trái cây về dùng và biếu bố mẹ”.

Nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn

Đến với phiên chợ, người dân không chỉ mua sắm mà có thể tham gia các trò chơi dân gian như: ném còn, đi cà kheo, leo cột lấy quà xuân, bịt mắt đập niêu đất, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, đi cầu kiều, đội nón không quai, chuyền quả chanh bằng thìa, mang bóng về đích, đổ nước vào chai do các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện Đak Pơ tổ chức.

Ông Nguyễn Thanh Hiền-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: “Trò chơi dân gian không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống. Vì vậy, tại phiên chợ Tết, huyện lồng ghép tổ chức các trò chơi dân gian nhằm mang đến niềm vui, giúp người chơi rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng; góp phần bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, ngày Xuân thêm ý nghĩa”.

Trung tá Lê Văn Ân-Phó Chính ủy Trung đoàn 38 (Sư đoàn Bộ binh 2) cho biết: “Phiên chợ là dịp để cán bộ, chiến sĩ phát huy năng lực; thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân. Đơn vị đã cử 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia biểu diễn 9 tiết mục múa hát; thăm khám, tư vấn sức khỏe và cắt tóc miễn phí cho người dân; góp phần vào sự thành công của phiên chợ Tết cuối năm”.

Ông Đinh Đưm-Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Leng Tô (thị trấn Đak Pơ) hồ hởi chia sẻ: “Sau khi nắm thông tin về chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe và cắt tóc miễn phí của Trung đoàn 38, tôi đã thông báo tới toàn thể bà con. Một vài người lớn được con cháu chở ra phiên chợ nhờ y, bác sĩ quân y tư vấn cách ăn uống, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe tại nhà. Dịp này, tôi chỉnh sửa lại mái tóc cho gọn gàng, đẹp hơn để đón năm mới. Tôi mong chính quyền địa phương, đơn vị duy trì và có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, giúp người dân đón Tết ấm áp, vui tươi hơn”.

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền, tối ngày 6-2, huyện Đak Pơ tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, gồm các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ngợi ca quê hương đất nước và tổ chức múa lân, múa rồng, đốt lửa thiêng, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang.

Trao đổi với P.V, bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Phiên chợ Tết năm 2024 là sự kết hợp giữa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian với quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản an toàn của người dân đến người tiêu dùng. Là dịp để huyện đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương; giúp nông dân kết nối cung cầu, hợp tác liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tạo không gian vui chơi, mua sắm cho người dân và bảo tồn gìn giữ các hoạt động văn hóa truyền thống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn”.