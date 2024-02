Với mong muốn mang đến không gian thông thoáng cho các hộ kinh doanh buôn bán hoa cây cảnh và người dân tham quan, mua sắm, thị xã An Khê tổ chức Hội hoa Xuân năm nay tại khu vực Hội trường 23-3, đường Chu Văn An (phường An Tân). Hội hoa Xuân diễn ra từ ngày 30-1 đến 17 giờ ngày 9-2 (từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp).

Dọc các tuyến đường ở khu vực Hội trường 23-3, thị xã An Khê đã phân khoảng 200 lô, chia thành các khu bán hoa mai, hoa đào, bông giấy, quất cảnh, hoa cúc, cây bon sai và đồ gỗ mỹ nghệ. Ngay lối vào trung tâm Hội trường, thị xã An Khê lắp đặt biểu tượng linh vật Giáp Thìn 2024, bố trí tiểu cảnh cây hoa lá màu, tạo không gian sinh động rực rỡ sắc Xuân.

Ông Trần Xuân Kiếm-Chủ tịch UBND phường An Tân cho biết: Đây là năm đầu tiên thị xã An Khê tổ chức Hội hoa Xuân tại khu vực Hội trường 23-3 thuộc địa bàn phường. Hội hoa Xuân thu hút nhiều tiểu thương trong và ngoài thị xã trưng bày, giới thiệu các loại hoa, cây cảnh...để người dân đến tham quan, mua sắm. “Trong thời gian diễn ra Hội hoa Xuân, địa phương bố trí lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố, Công an phường và phối hợp với các cơ quan liên quan của thị xã đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để người dân, các tiểu thương yên tâm kinh doanh, mua bán”-ông Kiếm thông tin.

Từ năm 2000 đến nay, anh Nguyễn Hữu Cảnh (thôn Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đều tham gia trưng bày và bán hoa mai tại Hội hoa Xuân ở thị xã An Khê. Anh Cảnh cho thông tin: Những năm trước, thị xã tổ chức Hội hoa Xuân tại khu vực ngã năm Đỗ Trạc. Năm nay, địa phương bố trí Hội hoa Xuân tại khu vực Hội trường 23-3 có không gian rộng rãi, thuận tiện cho việc bốc dỡ hàng hóa. “Tôi trưng bày hoa từ ngày 22 tháng Chạp, đến nay đã bán được 3 chậu mai với giá 1,2-1,5 triệu đồng/chậu, số lượng chậu hoa bán ra bằng năm trước”-anh Cảnh chia sẻ.

Giữa muôn vàn sắc hoa thì cúc vàng của các nhà vườn ở An Khê đã góp phần điểm tô cho Hội hoa Xuân Giáp Thìn 2024 thêm rực rỡ. Ông Nguyễn Văn Hòa-Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng hoa phường Ngô Mây cho biết: Vụ hoa Tết năm nay, 22 hộ dân ở phường trồng 9.000 chậu hoa cúc. Phần lớn hoa đã được bán sỉ cho các thương lái ở các huyện lân cận và TP. Pleiku, số hoa còn lại nhà vườn đưa ra bày bán tại Hội hoa Xuân từ ngày 22 tháng Chạp. Hội hoa Xuân là dịp để các nghệ nhân, người trồng hoa trong và ngoài thị xã giới thiệu những sản phẩm đặc sắc; giao lưu học hỏi kỹ thuật canh tác, nâng cao giá trị, tạo thu nhập cho người trồng hoa cây kiểng.

"Năm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi, hầu hết hoa cây cảnh đều đẹp. Với hoa cúc chậu giá bán dao động từ 180 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng/chậu. Thời điểm này, sức mua tại Hội hoa Xuân chậm hơn so với năm ngoái. Nhưng người dân đến tham quan ngắm hoa đông hơn. Hy vọng từ nay tới 30 Tết sức mua tăng dần"-ông Hòa nhận định

Chị Phạm Thị Son (thôn An Thạch, xã Xuân An, thị xã An Khê) mua 1 cây quất cảnh về trưng Tết với giá hơn 300 ngàn đồng, chia sẻ: “Cùng với các loại hoa mai, cúc, đào, thược dược quen thuộc, các nhà vườn, tiểu thương còn nhập về nhiều loại hoa mới như: Bông giấy, hoa lan, hoa ly, hoa hồng và nhiều loại hoa treo ban công với đa dạng chủng loại, màu sắc, kiểu dáng; giá bán cũng phải chăng”.

Hội hoa Xuân không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm cây hoa cảnh mà còn thu hút đông đảo người dân trên địa bàn đến tham quan, chiêm ngưỡng, lưu lại những bức hình cùng người thân, bạn bè.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân (tổ 5, phường An Bình, thị xã An Khê) bộc bạch: Dịp Tết Nguyên đán, chị em trong tổ thường rủ nhau ghi lại những bức hình làm kỷ niệm. Năm nay, 8 chị em cùng mua áo dài một kiểu, chụp bên cây mai, cây đào, cây quất, linh vật Giáp Thìn, tạo bộ ảnh Tết rất bắt mắt.

“Không gian thoáng mát, cảnh sắc tươi mới, Hội hoa Xuân với những tuyến đường rộng rãi, rực rỡ sắc hoa đã thu hút rất nhiều người dân đến tham quan, ngắm cảnh, chụp hình, mua sắm, góp phần làm cho không khí những ngày Tết thêm nhộn nhịp”-bà Vân hồ hởi nói.

Bên cạnh tổ chức Hội hoa Xuân, vào tối 30 Tết, tại khu vực Hội trường 23-3, thị xã An Khê sẽ tổ chức chương trình đêm văn nghệ Giao thừa với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh-Mừng Xuân Giáp Thìn” với nhiều ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ngợi ca quê hương đất nước, An Khê trên đường đổi mới và chào Xuân 2024. Ông Nguyễn Thanh Điệp-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê cho biết: “Sau chương trình văn nghệ, thị xã sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Đây là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024); chào xuân Giáp Thìn năm 2024 và là hoạt động thiết thực phục vụ mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ý nghĩa”.