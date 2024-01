Pleiku sẵn sàng chợ hoa xuân

Ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã có văn bản giao các ngành liên quan phối hợp cùng UBND các phường: Tây Sơn, Ia Kring và Hội Thương tổ chức, phục vụ chợ hoa Tết Giáp Thìn.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp đầy đủ nước, điện và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người kinh doanh tại các điểm chợ hoa Tết”.

Còn theo ông Phạm Thế Tâm-Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố thì: “Chúng tôi cùng các cơ quan liên quan triển khai nhiệm vụ tổ chức chợ hoa Tết, gắn với các hoạt động trang trí và chỉnh trang đô thị; thông báo, vận động các hộ có nhu cầu tập trung về các địa điểm tổ chức chợ hoa để kinh doanh theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các hộ lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh mua bán hoa, cây cảnh trong dịp Tết, đảm bảo trật tự đô thị”.

Một trong 3 địa điểm tổ chức chợ hoa Tết năm nay là số 27 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ia Kring) với 154 lô, diện tích 32 m2/lô. Giá thuê là 1,8 triệu đồng/lô bao gồm các khoản chi phí về mặt bằng, cấp nước và điện, vệ sinh hàng ngày và thu gom rác khi kết thúc chợ hoa, phí an ninh trật tự...

Ông Phan Phi Hải-Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring-cho hay: “Ủy ban nhân dân phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cấp điện và nước, trang bị hệ thống bồn chứa, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực trong suốt thời gian tổ chức chợ hoa Tết.

Bên cạnh đó, bố trí trông giữ phương tiện cho khách theo quy định, giao lực lượng Công an phường quản lý hoạt động bốc xếp đảm bảo quyền lợi hộ thuê lô kinh doanh chợ hoa cũng như đăng ký và quản lý những người tham gia vận chuyển tại chợ hoa bằng phương tiện cá nhân”.

Chợ hoa năm nay cũng được tổ chức tại Khu Hội chợ-Triển lãm của tỉnh (đường Hoàng Đạo Thúy và Âu Dương Lân, gần Khu liên hợp thể thao tỉnh, thuộc tổ 4, phường Tây Sơn).

Quy mô mặt bằng đã chuẩn bị gần 300 lô, diện tích 30 m2/lô; được sắp xếp bố trí kinh doanh theo từng khu vực phù hợp với các nhóm loại hoa. Giá thuê mặt bằng gồm 3 mức: 1,4 triệu đồng, 1,6 triệu đồng, 1,8 triệu đồng/lô tùy theo vị trí.

Phó Chủ tịch UBND phường Trương Thị Ái Vy thông tin: “Những ngày qua, chúng tôi tiến hành dọn mặt bằng, phân lô, chuẩn bị các điều kiện để kịp giao cho các hộ đăng ký kinh doanh”.

Để phục vụ nhu cầu tham quan và mua sắm của người dân, UBND TP. Pleiku tiếp tục mở chợ hoa Tết tại khu vực bờ kè suối Hội Phú (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Trung Trực) thuộc phường Hội Thương. Địa điểm này có tổng số 170 lô, diện tích hơn 37 m2/lô, giá thuê 2,2 triệu đồng/lô.

Phường Hội Thương đã triển khai cho các hộ có nhu cầu đăng ký kinh doanh đến hết ngày 27-1, sau đó bàn giao lô vào ngày 28-1.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Ngọc Quang: Phường đã triển khai phân lô tại điểm tổ chức chợ hoa, kịp thời phục vụ chợ hoa Tết theo kế hoạch.

Song song đó, UBND phường chỉ đạo Tổ trật tự đô thị và các tổ dân phố triển khai ký cam kết đối với các hộ dân nằm trên các tuyến đường chính, thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng chân trên địa bàn về việc kinh doanh, mua-bán hoa, cây cảnh và các sản phẩm trang trí Tết đúng địa điểm quy định, góp phần đảm bảo mỹ quan và trật tự đô thị.

Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra chợ hoa Tết Giáp Thìn 2024, Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku-nhấn mạnh: Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các đội nghiệp vụ, hỗ trợ các phường Tây Sơn, Hội Thương, Ia Kring đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ hoa Tết.

Thông tin số điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố, Công an phường và lãnh đạo phường phụ trách chợ hoa đến người kinh doanh để kịp thời phản ánh thông tin khi cần thiết. Kiên quyết đấu tranh, trấn áp, xử lý các đối tượng trộm cắp, gây rối làm ảnh hưởng đến hoạt động mua bán và an ninh trật tự tại chợ hoa Tết.

Phối hợp tuyên truyền nhắc nhở hộ kinh doanh và người dân tăng cường phòng-chống cháy nổ, chấp hành quy định không mua bán và đốt pháo nổ. Công an thành phố tăng cường lực lượng hỗ trợ các phường phân luồng, tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường chính gần khu vực chợ hoa để người dân an tâm tham quan, mua sắm.